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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت .. حظك اليوم الخميس 11 مايو 2023 : استقرار عاطفي

برج الحوت
برج الحوت

تبدأ احتفالات برج الحوت من 19 فبراير إلى 20 مارس، يستطيع التخلي عن الماضي، والتطلع إلى المستقبل بإثارة وتفاؤل.

وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم الخميس 11 مايو 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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برج الحوت وحظك اليوم الخميس 11 مايو 2023

قد يكون اليوم أحد تلك الأيام التي تتطلب حواسك المتزايدة من القدرة على التكيف والمرونة، سيتم اختبار مواردك الداخلية من القوة والمرونة، لكن لا تخف، مع الإيمان والحكمة اللذين يوجهان قراراتك ، سترتفع فوق الاضطرابات المحيطة بك وتستفيد من حالة ذهنية أكثر هدوءًا..

توقعات برج الحوت على الصعيد العاطفي

التركيز الأقوى على التواصل وإيجاد التوازن في عواطفك أنت وشريكك سيجلب الاستقرار، لا يوجد ما يخشاه اليوم لأن القلب المفتوح والتفاهم سيبقيان علاقاتك ثابتة.

‏توقعات برج الحوت صحيا 

تعد متابعة أنشطة الرعاية الذاتية والتواصل مع الطبيعة طريقتين جيدتين لإطعام روحك، يوصى بأخذ بعض الوقت الإضافي لنفسك ، وسيسمح بإلهام وحماس متجدد ليكونا في الخدمة.

توقعات برج الحوت المهني

﻿يمكن أن يساعد العمل مع زملائك لتطوير شيء من الفهم الأعمق في تعزيز التغيير الإيجابي في بيئة حياتك المهنية، الصبر والمرونة هما المفتاح للبقاء متقدمًا على التغييرات.

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة

 حان الوقت الآن للتركيز على أهداف قابلة للتحقيق ، حتى لو بدت صغيرة أو عادية، لديك القدرة على الحفاظ على السيطرة ، طالما أنك متسق مع الادخار والميزانية. 

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