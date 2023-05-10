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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغربية تنفذ دورة تدريبية للتعامل مع الشائعات والأمن المعلوماتي

محافظ الغربية
محافظ الغربية

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، الدورة التدريبية بعنوان التعامل مع الشائعة والأمن المعلوماتي لعدد من 160 شباب وفتاة من أعضاء برلمان الشباب وفريق شباب الغربية وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام محافظة الغربية.

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وأكد محافظ الغربية على أهمية تدريب جيل جديد قادر على مواجهة الشائعات والتصدي لها، جيل قادر على تحليل المعلومات والتعامل معها باحترافية دون الانسياق وراء الأفكار المضللة والمغلوطة.

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حاضر في اللقاء الذي انطلق اليوم والمستمر حتى يوم غد، كلا من الدكتور أسامة رسلان من مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بمحاضرة عن مواجهة الشائعات ، بينما شارك الدكتور محمد عبودة بمحاضرة عن صناعة الفتوى وتأثيرها على المجتمع .

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IMG-20230510-WA0047
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IMG-20230510-WA0046
الأمن المعلوماتي الدكتور طارق رحمي الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدورة التدريبية المؤتمرات برلمان الشباب دورة تدريبية دكتور طارق رحمى

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