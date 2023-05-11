طه طالب في أولى إعدادي بيشتغل في فرن ليصرف على أهله.. فيديو

طه طالب في الصف الأول الإعدادي من أسرة مكونة من أب وأم وبنتين اخواته، يذهب يومين إلى المدرسة ويعمل باقي أيام الأسبوع في فرن عيش.

وقال طه لعدسة "صدى البلد" أن والده مريض ووالدته لا تعمل، وأنه أكبر اخواته ويعمل من أجل الإنفاق على أسرته، وأنه يذهب للمدرسة بجانب الشغل في الفرن.

وأضاف طه "نفسي يتوفر لنا مرتب شهري، نقدر نعيش منه عشان اقدر اركز في دراستي، لحد ما نكبر واشتغل شغلانة تكفي مصاريف أبويا المريض واخواتي البنات".





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