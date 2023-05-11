رسائل نارية من جماهير الأهلي للاعبين قبل لقاء الترجي التونسي.. فيديو

رصدت عدسة "صدي البلد" آراء جماهير نادي الأهلي في اللاعبين وادائهم ومن أفضل لاعب حاليًا، ومن سيتألق في مباراة الأهلي والترجي التونسي التي ستقام غدًا الجمعة ١ مايو ٢٠٢٣، في تمام الساعة العاشرة مساءً.





وقال محمود حسن "حتي لو انا زملكاوي والاهلي بيلعب فالاول والاخر بيلعب باسم مصر، فا احنا نتمني يكسب، وعلي معلول اتفوق جدًا وطبعًا الشناوي دول اهم ناس".









وأضاف سامح سعيد أن غياب جمهور فريق الترجي في مصلحة نادي الأهلي، وأنه يتوقع فوز الأهلي وتسجيله هدفين أقل شئ، وأن كهربا هو أفضل لاعب حاليًا.









وعلق تميم أحمد "ربنا يسترها عليهم ومحمود متولي يتفوق الماتش ده، وان شاء الله يكسبوا زي ما حصل في السوبرالمصري، علي معلول افضل لاعب طبعًا دلوقتي".









وتابع مروان محمد أنه يتمني فوز الأهلي كالعادة، وأن الأهم من الفوز هو اللعب الجيد واداء اللاعبين للوصول إلي البطولة.









واختتم حسين كامل أن غياب جمهور الترجي في مصلحة الأهلي، وأن الأهلي سيفوز علي الترجي لأنه نادي كبيرومعروف بالنجاح الدائم والحصول علي البطولات.







