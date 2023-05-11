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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار ضبط وإحضار لأستاذ جامعي بتربية رياضية المنصورة لهتك عرض سيدة أربعينية

ارشيفية
ارشيفية

أصدرت  جهات التحقيق المختصة قرار بضبط وإحضار  لاستاذ جامعي بكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة (هارب ) لاتهامه بهتك عرض سيدة اربعينيه وانتحال صفة طبيب 

واحالت جهات التحقيق المتهم  ودكتور جراحة بمستشفي شهير وآخر تخدير لاتهام الأول بهتك عرض فتاة والآخرين بالتسبب في بتر ذراع سيدة 

جاء بأمر الإحالة أن المتهم وهو من غير الأطباء المتخصصين في جراحات التجميل أحدث بالمجني عليها  عاهة مستديمة تمثلت في التشوهات والتعرجات والندبات المختلفة نشأ عنه بتر ذراعها الأيسر مخلفاً عاهة مستديمة تقدر بنحو 10% للمجنى عليها بمواضع التدخل الجراحي بالبطن والإليتين والفخذين والتي تقدر بنحو 10% على النحو المبين بالتحقيقات.

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