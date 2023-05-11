أتربة ورياح.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن حالة الطقس

تشهد محافظات الجمهورية، اليوم الخميس تقلبات في حالة الطقس، كما تشهد ارتفاعًا جديدًا في درجات الحرارة.. وتتعرض لطقس مائل للبرودة صباحًا، وحار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على سيناء وحنوب الصعيد، ومائل للبرودة على كافة أنحاء البلاد .. وفقًا لبيان الأرصاد الجوية.



قالت الهيئة العامة للارصاد الجوية إن هناك شبورة مائية تتكون في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وخاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، لذا يجب الحذر أثناء القيادة.

فيما تستمر تحذيرات الأرصاد الجوية من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية والوجه البحري، وتحذر أيضًا من سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال الوجه البحري وشمال سيناء.

بيان تفصيلي لدرجات الحرارة

القاهرة العظمى 33 ، الصغرى 19

العاصمة الإدارية العظمى 33، الصغرى 19

الإسكندرية العظمى 25، والصغرى 17

العلمين الجديدة العظمى 25، والصغرى 16

مطروح العظمى 24، الصغرى 15

شرم الشيخ العظمى 33، الصغرى 22

الغردقة العظمى 30، الصغرى 21

أسيوط العظمى 37 ، الصغرى 17

سوهاج العظمى 29 الصغرى 18

قنا العظمى 39، الصغرى 20

الأقصر العظمى 40، الصغرى 20

أسوان العظمى 41، الصغرى 21