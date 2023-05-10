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درجات الحرارة تصل إلى 40 .. تحذير عاجل من الأرصاد

صدى البلد

تشهد حالة الطقس، اعتبارا من اليوم الأربعاء، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، بقيم تتراوح ما بين 3 إلى 4 درجات مئوية.

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وقدمت إيمان عبد اللطيف مذيعة “صدى البلد ”، النشرة الصباحية ، والتي تناولت خلالها حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء.

وأكد عبد اللطيف ، خلال النشرة ، أن طقس اليوم، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئا على السواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وفي ساعات الليل، ويظل الطقس مائلا للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحول الظواهر الجوية المؤثرة في حالة الطقس، يشهد الطقس شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويشهد الطقس نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة أيضا.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، يستمر الارتفاع في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري، لتعود درجات الحرارة للانخفاض التدريجي مجددا مع بداية الأسبوع المقبل إلى حد الاستقرار.

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