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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأحد.. لبنى ونس في ضيافة «واحد من الناس»

صدى البلد

في حلقة فنية خاصة، من برنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساء الأحد المقبل،  يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي الفنانة لبني ونس وتكشف أسرارًا وكواليس خاصة عن حياتها الفنية تذاع لأول مرة كما تتحدث عن آخر أعمالها الدرامية في رمضان "جعفر العمدة" و"بابا المجال" و"ضرب نار" .

وتتناول الحلقة بدايتها الفنية وقرارها  بالابتعاد عن الفن بعد ما حققت نجاحات كتيرة؟ ، وعودتها مرة أخرى من خلال مسلسل الداعية ومشاركتها مع النجم محمد رمضان بمسلسل البرنس وجعفر العمدة، وعن مشاركتها فى رمضان الماضي.

كما تتحدث عن اعمالها السينمائية ومنها النداهة – عيار نارى – 2 طلعت جرب – 200 جنيه – طلق صناعي)، يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء الأحد المقبل قناة الحياة.
 

الفنانة لبنى ونس برنامج واحد من الناس بابا المجال جعفر العمدة عمرو الليثي

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