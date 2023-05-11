بمشروعات غير تقليدية|برلماني يطالب الحكومة بالترويج للسياحة داخل مطروح لتستمر طوال العام

طالب النائب رزق جالى نصر الله عضو مجلس النواب عن محافظة مرسى مطروح من الحكومة بصفة عامة ومن وزير السياحة والاثار أحمد عيسى بصفة خاصة إعطاء أكبر اهتمام للترويج السياحي لمحافظة مرسى مطروح خاصة أن ظاهرة السياحة الموسمية هى التى تتميز بها المحافظة إذ يتدفق السياح إلي المحافظة في فصل الصيف الذي يمثل ذروة الموسم السياحي نظراً للاعتماد على نمط السياحة الشاطئية بينما يبقي الموسم السياحي باقي العام منخفض الأعداد بما لا يتناسب مع طبيعة مقومات الجذب السياحي بالمحافظة مؤكداً أن محافظة مطروح بصفة عامة وواحة سيوة بصفة خاصة أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية التى تؤهلها لجذب السياح من مختلف دول العالم.

زيادة أعداد السياح



وقال " جالى " فى بيان له أصدره اليوم إنه يجب على الحكومة بصفة عامة ووزارة السياحة والاثار بصفة خاصة اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتنشيط السياحة بالمحافظة طوال العام من خلال تفعيل أنماط سياحية متعددة تلائم مقومات الجذب السياحي الطبيعي والبشري بالمحافظة. لزيادة أعداد السياح والليالي السياحي والقضاء على ظاهرة موسمية السياحة بالمحافظة.

وشدد على تفعيل الأنماط للسياحية الجديدة مثل سياحة الاحداث الخاصة وسياحة رالي سيارات الصحراء وتنشيط سياحة الجذور والسياحة الاجتماعية مع الدول العربية وتنشيط وترويج السياحة التراثية لاسيما الحرف والصناعات التقليدية والفنون البدوية.

كما طالب النائب رزق جالى نصر الله بالاهتمام بإقامة المهرجانات والمعارض في فترة الموسم السياحي المنخفض مثل مهرجان التمور ومهرجان الزيتون وترويج برامج سياحية لمحافظة مطروح تجمع بين أنماط سياحية متعددة وتفعيل دور المرشد السياحي البيئي ودليل الصحراء لتنشيط سياحة السفاري والسياحة البيئية بمحافظة مطروح والدعاية والترويج في أسواق سياحية خارجية.

مشيراً الى أن المشروعات القومية الكبرى التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى على امتداد مناطق الساحل الشمالى من الاسكندرية حتى السلوم جعلت مناطق الساحل الشمالي تشهد حركة اقتصادية واستثمارية وتنموية مستمرة طوال العام.



ووجه النائب رزق جالى نصر الله التحية والتقدير لمستثمري القطاع السياحى داخل محافظة مطروح وفى مقدمتهم الدكتور منير سليمان نعمة الله الذى نجح فى اقامة 3 مشروعات سياحية كبرى داخل محافظة مطروح وهى فندق ادرار اميلا " قريه جعفر " وفندق البابنشال وفندق كنوز والتى وفرت الالاف من فرص العمالة لشباب مطروح وواحة سيوة مؤكداً أن صاحب هذه المشروعات يحرص أن تكون العمالة بداخلها من ابناء وشباب مطروح.



وقال النائب رزق جالى نصر الله إن هذه المشروعات مفتوحة أمام زاروها من المصريين والعرب والأجانب وهى مشروعات سياحية غير تقليدية حيث تتبع أحدث النظم العالمية للتوافق مع بيئة مطروح مطالباً من كبار مستثمرى القطاع السياحى بالتوجه باستثماراتهم الى محافظة مطروح خاصة أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يعتبر واحداً من أهم المسئولين والمحافظين فى تاريخ محافظة مطروح الذى يعطى اولوية قصوى لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية لاقامة المشروعات الاستثمارية داخل مطروح فى مختلف المجالات بصفة عامة فى المجال السياحى بصفة خاصة