عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بمشروعات غير تقليدية|برلماني يطالب الحكومة بالترويج للسياحة داخل مطروح لتستمر طوال العام

السياحة في مطروح
السياحة في مطروح

طالب النائب رزق جالى نصر الله عضو مجلس النواب عن محافظة مرسى مطروح من الحكومة بصفة عامة ومن وزير السياحة والاثار أحمد عيسى بصفة خاصة إعطاء أكبر اهتمام للترويج السياحي لمحافظة مرسى مطروح خاصة أن ظاهرة السياحة الموسمية هى التى تتميز بها المحافظة إذ يتدفق السياح إلي المحافظة في فصل الصيف الذي يمثل ذروة الموسم السياحي نظراً للاعتماد على نمط السياحة الشاطئية بينما يبقي الموسم السياحي باقي العام منخفض الأعداد بما لا يتناسب مع طبيعة مقومات الجذب السياحي بالمحافظة مؤكداً أن محافظة مطروح بصفة عامة وواحة سيوة بصفة خاصة أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية التى تؤهلها لجذب السياح من مختلف دول العالم.

زيادة أعداد السياح


وقال " جالى " فى بيان له أصدره اليوم إنه يجب على الحكومة بصفة عامة ووزارة السياحة والاثار بصفة خاصة اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتنشيط السياحة بالمحافظة طوال العام من خلال تفعيل أنماط سياحية متعددة تلائم مقومات الجذب السياحي الطبيعي والبشري بالمحافظة. لزيادة أعداد السياح والليالي السياحي والقضاء على ظاهرة موسمية السياحة بالمحافظة.

وشدد على تفعيل الأنماط للسياحية الجديدة مثل سياحة الاحداث الخاصة وسياحة رالي سيارات الصحراء وتنشيط سياحة الجذور والسياحة الاجتماعية مع الدول العربية وتنشيط وترويج السياحة التراثية لاسيما الحرف والصناعات التقليدية والفنون البدوية.

 كما طالب النائب رزق جالى نصر الله بالاهتمام بإقامة المهرجانات والمعارض في فترة الموسم السياحي المنخفض مثل مهرجان التمور ومهرجان الزيتون وترويج برامج سياحية لمحافظة مطروح تجمع بين أنماط سياحية متعددة وتفعيل دور المرشد السياحي البيئي ودليل الصحراء لتنشيط سياحة السفاري والسياحة البيئية بمحافظة مطروح والدعاية والترويج في أسواق سياحية خارجية.

مشيراً الى أن المشروعات القومية الكبرى التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى على امتداد مناطق الساحل الشمالى من الاسكندرية حتى السلوم جعلت مناطق الساحل الشمالي تشهد حركة اقتصادية واستثمارية وتنموية مستمرة طوال العام.


ووجه النائب رزق جالى نصر الله التحية والتقدير لمستثمري القطاع السياحى داخل محافظة مطروح وفى مقدمتهم الدكتور منير سليمان نعمة الله الذى نجح فى اقامة 3 مشروعات سياحية كبرى داخل محافظة مطروح وهى فندق ادرار اميلا " قريه جعفر " وفندق البابنشال وفندق كنوز والتى وفرت الالاف من فرص العمالة لشباب مطروح وواحة سيوة مؤكداً أن صاحب هذه المشروعات يحرص أن تكون العمالة بداخلها من ابناء وشباب مطروح.


وقال النائب رزق جالى نصر الله إن هذه المشروعات مفتوحة أمام زاروها من المصريين والعرب والأجانب وهى مشروعات سياحية غير تقليدية حيث تتبع أحدث النظم العالمية للتوافق مع بيئة مطروح مطالباً من كبار مستثمرى القطاع السياحى بالتوجه باستثماراتهم الى محافظة مطروح خاصة أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يعتبر واحداً من أهم المسئولين والمحافظين فى تاريخ محافظة مطروح الذى يعطى اولوية قصوى لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية لاقامة المشروعات الاستثمارية داخل مطروح فى مختلف المجالات بصفة عامة فى المجال السياحى بصفة خاصة

إقامة المشروعات الإجراءات اللازمة الاجتماعية الاستثمارات السياحة الموسمية مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من لجنة الحكام ضد حكم مباراة الزمالك وبروكسي

عاجل|زيادة 25%.. بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن مصري يوم الإثنين

بـ 2000 جنيه قريبا.. ضربة قوية للمتلاعبين بأسعار الذهب |ماذا فعلت الحكومة

قرار ضبط وإحضار لأستاذ جامعي بتربية رياضية المنصورة لهتك عرض سيدة أربعينية

480 جنيها|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن بعد تدخل الحكومة العاجل

عدلي القيعي يفجر مفاجأة ويكشف خطة الأهلي لحل أزمة كهربا

سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قرار الحكومة بإعفائه من الجمارك

أسعار الحديد تتراجع بقوة على مستوى العالم.. وهذا ثمن الطن الآن بمصر

ترشيحاتنا

بـ 4 مبادئ.. الصين تضع الأساس لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا |تفاصيل

في عمليات اقتحام.. الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7 من نابلس و2 من بيت لحم

منة فضالي تكشف سرا خطيرا عن حياتها لأول مرة.. شاهد

ميدو يطالب اتحاد الكرة بالاعتذار لنادي بروكسي بسبب أخطاء حكم مباراة الزمالك

جيش الإحتلال الإسرائيلي يغتال مسؤول الوحدة الصاروخية بحركة الجهاد

بعد محاولات فاشلة.. والد ضحية الغدر بسوهاج: إخواتي قتلوا ابني من حقدهم|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء لعبة الغميضة..نهاية مأساوية لفتاة مراهقة في أمريكا.. ماذا حدث؟

بعد ضبط لحوم فاسدة في شبرا الخيمة.. إزاي نكتشفها بسهولة؟

التراجع الكبير| العلف يسجل رقما جديدا.. والفراخ تنخفض بشكل ملحوظ

طبيب يكشف عن مخاطر وضع الفينو للأطفال فى اللانش بوكس

فيديو

تزوجته ببطاقة مزوّرة.. حسن شاكوش في النيابة ومحاميه يكشف مفاجأة بقسيمة الزواج|فيديوجراف

فيديو يثير الجدل لأغرب رياضة على الإطلاق في العالم .. شاهد

طبخت ركبتها مع المكرونة.. بلوجر إسبانية تأكل جزءا من جسمها.. فيديوجراف

شهادة فنكوش.. حقيقة حصول سمية الخشاب على الدكتوراه الفخرية من الأمم المتحدة|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ