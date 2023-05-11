استشهاد 25 فلسطينيا منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية على غزة

كشف متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن تفاصيل الهجمات الواسعة على قطاع غزة، في يومها الثالث.



وأعلن الجيش الإسرائيلي عن ضرب 158 هدفا مع دخول اليوم الثالث من عملية "الدرع والسهم" في المقابل تم إطلاق 507 قذيفة صاروخية من قطاع غزة.



وتابع أنه تم تمديد العمل بالتعليمات الخاصة على الجبهة الداخلية والبقاء بالقرب من المباني المحصنة، حتى الجمعة الساعة 2:00 مساء مؤكداً على أن نفس الإجراء ينطبق على شاطئ زكيم، وحركة القطارات من سديروت إلى عسقلان.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، مقتل 25 فلسطينيا في قطاع غزة منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية.



وتشن إسرائيل هجوما واسعا على قطاع غزة، بدأ الثلاثاء، وأدى لسقوط قتلى وإصابة عشرات الجرحى، واستهدف مناطق مختلفة بينها سكنية.



وفي المقابل، قالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن مئات الصواريخ أطلقت من غزة، اعترضت أنظمة الدفاع الإسرائيلية معظمها.



