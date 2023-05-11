الجرام بـ 2560 جنيه.. مفاجأة سارة في أسعار الذهب

تشهد أسعار الذهب خلال الساعات القليلة الماضية حالة من الاستقرار علي مستوي جميع الأعيرة حيث سجل عيار 21 حوالي 2,560 جنيها للجرام .

أهمية أسعار الذهب



وتعتبر أسعار الذهب خلال تعاملاتها على مدار اليوم معلومة اقتصادية هام للكثير من المواطنين خاصة المقبلين على الزواج منهم والذين يسعون إلي تحديد الوقت الأنسب لشراء الشبكة.

وتحظي أسعار الذهب معلومة اقتصادية هامة عند المستثمرين والذي يرغبون فى ادخار أموالهم خاصة أن المعدن الأصفر ملاذ فى ظل الأزمة الإقتصادية والإجتماعية التى يعاني منها العالم أجمع.

أسعار الذهب اليوم

وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم الأحد بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية مايلي :-



عيار 24 بيع 2,903 شراء 2,926

عيار 22 بيع 2,661 شراء 2,682

عيار 21 بيع 2,540 شراء 2,560

عيار 18 بيع 2,177 شراء 2,194

عيار 14 بيع 1,693 شراء 1,707

عيار 12 بيع 1,451 شراء 1,463

الاونصة بيع 90,279 شراء 90,990

الجنيه الذهب بيع 20,320 شراء 20,480

الكيلو بيع 2,902,857 شراء 2,925,714

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.



أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب اليوم ارتفاع نتيجة تراجع الدولار والمخاوف الاقتصادية، حيث صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2032.58 دولار للأوقية (الأونصة).

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضا 0.2 % إلى 2041.80 دولار وذلك فى ظل تراجع مؤشر الدولار 0.1 %، مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأمريكية في متناول المشترين في الخارج.

وأظهرت بيانات التضخم الأمريكية، تباطؤ الزيادة السنوية في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أقل من 5% في أبريل وذلك للمرة الأولى منذ عامين، مما قد يشكل دافعا للبنك المركزي الأمريكي لإيقاف رفع سعر الفائدة مؤقتا الشهر المقبل.