عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجرام بـ 2560 جنيه.. مفاجأة سارة في أسعار الذهب

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تشهد أسعار الذهب خلال الساعات القليلة الماضية حالة من الاستقرار علي مستوي جميع الأعيرة حيث سجل عيار 21 حوالي 2,560 جنيها للجرام .

أهمية أسعار الذهب


وتعتبر  أسعار الذهب خلال تعاملاتها على مدار اليوم معلومة اقتصادية هام للكثير من المواطنين خاصة المقبلين على الزواج منهم والذين يسعون إلي تحديد الوقت الأنسب لشراء الشبكة.

txt

هل تنخفض أسعار الذهب بعد إعفاء وارداته من الضريبة والرسوم؟

txt

مدينة الذهب| مفاجأة سارة للمواطنين خلال الأيام المقبلة

وتحظي أسعار الذهب معلومة اقتصادية هامة عند المستثمرين والذي يرغبون فى ادخار أموالهم خاصة أن المعدن الأصفر ملاذ فى ظل الأزمة الإقتصادية والإجتماعية التى يعاني منها العالم أجمع.

أسعار الذهب اليوم

وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم الأحد بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية مايلي :- 


عيار 24 بيع 2,903 شراء 2,926
عيار 22 بيع 2,661 شراء 2,682
عيار 21 بيع 2,540 شراء 2,560
عيار 18 بيع 2,177 شراء 2,194
عيار 14 بيع 1,693 شراء 1,707
عيار 12 بيع 1,451 شراء 1,463
الاونصة بيع 90,279 شراء 90,990
الجنيه الذهب بيع 20,320 شراء 20,480
الكيلو بيع 2,902,857 شراء 2,925,714

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.
 

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب اليوم ارتفاع نتيجة تراجع الدولار والمخاوف الاقتصادية، حيث صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2032.58 دولار للأوقية (الأونصة).

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضا 0.2 % إلى 2041.80 دولار وذلك فى ظل تراجع مؤشر الدولار 0.1 %، مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأمريكية في متناول المشترين في الخارج.

txt

كل ما تريد معرفته عن قرار إعفاء واردات الذهب من الجمارك والرسوم.. مستند

txt

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الخميس 11-5-2023

وأظهرت بيانات التضخم الأمريكية، تباطؤ الزيادة السنوية في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أقل من 5% في أبريل وذلك للمرة الأولى منذ عامين، مما قد يشكل دافعا للبنك المركزي الأمريكي لإيقاف رفع سعر الفائدة مؤقتا الشهر المقبل.

اسعار الذهب اسعار الذهب اليوم أسعار الذهب عيار 21 أسعار الذهب عالميا أسعار الذهب عيار 24

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من لجنة الحكام ضد حكم مباراة الزمالك وبروكسي

عاجل|زيادة 25%.. بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن مصري يوم الإثنين

ميدو يطالب اتحاد الكرة بالاعتذار لنادي بروكسي بسبب أخطاء حكم مباراة الزمالك

480 جنيها|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن بعد تدخل الحكومة العاجل

انخفاض أسعار الزيت والأرز.. مفاجأة بشأن 4 سلع أساسية بعد زيادة المعروض

قرار ضبط وإحضار لأستاذ جامعي بتربية رياضية المنصورة لهتك عرض سيدة أربعينية

أسعار الحديد تتراجع بقوة على مستوى العالم.. وهذا ثمن الطن الآن بمصر

تزوجته ببطاقة مزوّرة.. حسن شاكوش في النيابة ومحاميه يكشف مفاجأة بقسيمة الزواج|فيديوجراف

موضوعات متعلقة

تراجع شديد في سعر الذهب عالميا

دمغ 60 طنا | التموين توضح أسباب ارتفاع أسعار الذهب

ترشيحاتنا

ذروتها اليوم.. الأرصاد تحذر: فرص سقوط أمطار على هذه المناطق |فيديو

لأول مرة كاميرا 200 ميجابكسل.. Realme تطلق هاتفها الجديد بربع سعر iPhone

الجرام بـ 2560 جنيه.. مفاجأة سارة في أسعار الذهب

وزارة الخارجية تنظم زيارة عمل لسفراء الدول اللاتينية إلى الفيوم

لأصحاب iphone بس.. محدش هيشوفك أونلاين على واتساب نهائياً|بالصور

الصحة: إجراء 6 آلاف عملية في العيون ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حجمه كالبطاطس وعمره بالمليارات.. نيزك محتمل يضرب سطح منزل في أمريكا| شاهد

أثناء لعبة الغميضة..نهاية مأساوية لفتاة مراهقة في أمريكا.. ماذا حدث؟

بعد ضبط لحوم فاسدة في شبرا الخيمة.. إزاي نكتشفها بسهولة؟

التراجع الكبير| العلف يسجل رقما جديدا.. والفراخ تنخفض بشكل ملحوظ

فيديو

منة فضالي تكشف سرا خطيرا عن حياتها لأول مرة.. شاهد

تزوجته ببطاقة مزوّرة.. حسن شاكوش في النيابة ومحاميه يكشف مفاجأة بقسيمة الزواج|فيديوجراف

فيديو يثير الجدل لأغرب رياضة على الإطلاق في العالم .. شاهد

طبخت ركبتها مع المكرونة.. بلوجر إسبانية تأكل جزءا من جسمها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ