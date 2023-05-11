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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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اقتصاد

رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة يتفقد أعمال الطرق والإسكان والمرافق

صدى البلد

 

تفقد المهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، أعمال الطرق والإسكان الجاري تنفيذها بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز، حيث تم الانتهاء من أعمال الطرق لمنطقة عمارات ٧٥م للوحدة ضمن مشروع أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من الطرق بمنطقة ٢٣٥٠ فدانا.



واستكمل المهندس علاء عبداللاه، الجولة بالمرور على أعمال الإسكان الجارية بمنطقة النسيم والتى تحتوى على ١٥٠ عمارة بمساحة ٩٠ مترا للوحدة، و٧٠ عمارة بمساحة ٧٥ مترا للوحدة، مؤكداً على مسئولي إدارة التنمية بالاهتمام بمنظومة النظافة، وضرورة توزيع صناديق القمامة على المناطق فور استكمال إجراءات توريدها من الشركة.



كما شملت الجولة المرور على أعمال إنشاء قسم شرطة حدائق العاصمة، وتم التشديد على الشركة المنفذة بضرورة تكثيف العمل لإنهاء الأعمال بالجودة المطلوبة، موجهاً إدارة الزراعة بضرورة الاهتمام برى المزروعات وتنسيق الأشجار بجميع المناطق.

                         

وفي سياق متصل، تفقد المهندس علاء عبداللاه، أعمال الطرق والمرافق والكهرباء بالمدينة، حيث تم الانتهاء من أعمال الطرق بموقع ٧٢ عمارة منطقة الورود، والتى تقع ضمن أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من الطرق وتشمل طبقة أساس وطبقة رابطة أسفلتية وتنسيق المواقع للمرحلة الأولى من الإسكان الاجتماعى " 2350 فدانا " ومداخل المدينة من طريق الروبيكى والطريق الدائرى الإقليمى بالمدينة.



واستكمل رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، الجولة بالمرور على أعمال الإسكان حيث تفقد الأعمال الجارية بمنطقة الورود والتى تحتوى على ١٤٧ عمارة، كما شملت الجولة المرور على أعمال المرافق والزراعة بالمنطقة.



وفي ختام الجولة، أكد رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة على مسئولي الشركات العاملة بالمشروعات، أن يتم تكثيف العمل، حتى يتم إنهاء تلك المشروعات، موجهاً مسئولي المشروعات بضرورة الاهتمام برى المزروعات وتنسيق الاشجار بجميع المناطق.
 

المرافق والكهرباء المرحلة الثانية القمامة الطريق الدائرى الشركات العاملة

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