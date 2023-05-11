عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سفير تايلاند بالقاهرة يزور مدينة سانت كاترين ويشيد بمعالمها السياحية

سفير تايلاند
سفير تايلاند

أجرى بوتابورن إيوتوكسان، سفير تايلاند بالقاهرة، ووفد مرافق له، يضم مساعد أول  السفير، ومديرة مكتب السفير، زيارة لمدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، لتفقد المناطق السياحية بها.

وقال علي عبد البصير، نائب رئيس مدينة سانت كاترين، إن سفير تايلاند بالقاهرة، تفقد دير سانت كاترين، وبعض المناطق السياحية الأخرى بالمدينة، تمهيدًا لزيارة مرتقبة لوفد تايلاندي رفيع المستوى للمدينة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح نائب رئيس المدينة، في تصريح اليوم، الخميس، أن السفير التايلاندي والوفد المرافق له، أبدوا إعجابهم الشديد بجمال مدينة سانت كاترين، وما تحويه من مزارات أثرية ودينية متنوعة، مشيدًا بالروحانيات التي تتمتع بها المدينة، والطبيعة الخلابة التي جعلتها متفردة عن غيرها.

وأضاف رئيس المدينة، أن مدينة سانت كاترين استقبلت اليوم، الخميس، 500 سائح من مختلف جنسيات العالم، معظمهم من الهند والبرازيل وماليزا ورومانيا، إضافة إلى زائري المدينة من المصريين الذين ينعشون الحركة السياحية بالمدينة، خاصة خلال العطلات الأسبوعية، والأعياد والمناسبات المختلفة.  

وتم تفويج السائحين للبدء في تنفيذ برامجهم السياحية بالمدينة، والذي يتضمن زيارة دير سانت كاترين، والصعود إلى جبل موسى للاستمتاع بمشهد غروب وشروق الشمس من أعلى قمة جبلية في مصر، وزيارة المناطق الأثرية.

وأكد أن حالة الطقس بالمدينة مستقرة، والأجواء دافئة مقارنة بالفترة السابقة.

سفير تايلاند

IMG-20230511-WA0063(1)
IMG-20230511-WA0063(1)
IMG-20230511-WA0062
IMG-20230511-WA0062
IMG-20230511-WA0061
IMG-20230511-WA0061
سانت كاترين سفير تايلاند معالم يشيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| زيادة 25%.. بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن مصري يوم الاثنين

480 جنيها|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن بعد تدخل الحكومة العاجل

متدفعش غير 5 قروش.. التموين تؤكد ثبات سعر رغيف الخبز المدعم

السعودية والإمارات تتنافسان للاستحواذ على صفقة كبيرة في مصر

هدية مايو.. منحة مرتقبة من الحكومة لـ 22 مليون مواطن| تفاصيل

استمارة 6.. أهلي جدة يجهز صدمة مدوية لـ بيتسو موسيماني

انخفاض أسعار الزيت والأرز.. مفاجأة بشأن 4 سلع أساسية بعد زيادة المعروض

إعلامي: قرار عاجل من لجنة الحكام ضد حكم مباراة الزمالك وبروكسي

موضوعات متعلقة

مشاهد خلابة يستمتع بها السياح في رحلة صعود جبال سانت كاترين

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق سانت كاترين

ترشيحاتنا

في رادس لنا حكايات.. الأهلي يتسلح بسجل مرعب على ملعب الترجي

المالية: لا زيادة على ضريبة الدخل في الموازنة الجديدة

سماع دوي انفجار بمدينة ميلانو الإيطالية |شاهد

"المحبة طريق الكمال".. ننشر كلمة البابا تواضروس باجتماع وفدي الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية

لمناقشة تحضيرات Cop28.. ماكرون يستقبل محمد بن زايد بقصر الإليزيه

انخفاض كبير في أسعار الذهب عالميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفع سيارته إلى شقته بالدور57.. مستثمر عقاري يثير حالة غضب في أستراليا|شاهد

مع اقتراب موسمها.. كيف تكتشف المانجو السامة والمحقونة بمواد كيميائية؟

بريطانية تلاحظ اختفاء أموال من منزل عائلتها فتكشف المفاجأة|فيديو صادم

حجمه كالبطاطس وعمره بالمليارات.. نيزك محتمل يضرب سطح منزل في أمريكا| شاهد

فيديو

منة فضالي تكشف سرا خطيرا عن حياتها لأول مرة.. شاهد

تزوجته ببطاقة مزوّرة.. حسن شاكوش في النيابة ومحاميه يكشف مفاجأة بقسيمة الزواج|فيديوجراف

فيديو يثير الجدل لأغرب رياضة على الإطلاق في العالم .. شاهد

طبخت ركبتها مع المكرونة.. بلوجر إسبانية تأكل جزءا من جسمها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ