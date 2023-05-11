سفير تايلاند بالقاهرة يزور مدينة سانت كاترين ويشيد بمعالمها السياحية

أجرى بوتابورن إيوتوكسان، سفير تايلاند بالقاهرة، ووفد مرافق له، يضم مساعد أول السفير، ومديرة مكتب السفير، زيارة لمدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، لتفقد المناطق السياحية بها.

وقال علي عبد البصير، نائب رئيس مدينة سانت كاترين، إن سفير تايلاند بالقاهرة، تفقد دير سانت كاترين، وبعض المناطق السياحية الأخرى بالمدينة، تمهيدًا لزيارة مرتقبة لوفد تايلاندي رفيع المستوى للمدينة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح نائب رئيس المدينة، في تصريح اليوم، الخميس، أن السفير التايلاندي والوفد المرافق له، أبدوا إعجابهم الشديد بجمال مدينة سانت كاترين، وما تحويه من مزارات أثرية ودينية متنوعة، مشيدًا بالروحانيات التي تتمتع بها المدينة، والطبيعة الخلابة التي جعلتها متفردة عن غيرها.

وأضاف رئيس المدينة، أن مدينة سانت كاترين استقبلت اليوم، الخميس، 500 سائح من مختلف جنسيات العالم، معظمهم من الهند والبرازيل وماليزا ورومانيا، إضافة إلى زائري المدينة من المصريين الذين ينعشون الحركة السياحية بالمدينة، خاصة خلال العطلات الأسبوعية، والأعياد والمناسبات المختلفة.

وتم تفويج السائحين للبدء في تنفيذ برامجهم السياحية بالمدينة، والذي يتضمن زيارة دير سانت كاترين، والصعود إلى جبل موسى للاستمتاع بمشهد غروب وشروق الشمس من أعلى قمة جبلية في مصر، وزيارة المناطق الأثرية.

وأكد أن حالة الطقس بالمدينة مستقرة، والأجواء دافئة مقارنة بالفترة السابقة.

سفير تايلاند

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