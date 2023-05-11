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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة بطلة "General Hospital" عن عمر يناهز 70 عاماً

صدى البلد

توفيت الممثلة جاكلين زيمان، المشهورة بدورها في "General Hospital" لأكثر من 40 عامًا، عن عمر يناهز 70 عاماً، وأعلن فرانك فالنتيني، أحد المنتجين التنفيذيين للمسلسل أمس الأربعاء، "نيابة عن عائلة General Hospital، أشعر بالحزن الشديد للإعلان عن وفاة حبيبنا جاكي زيمان.

.وتابع: "سنفتقد جاكي كثيرًا، لكن روحها الإيجابية ستبقى دائمًا مع طاقمنا وطاقمنا. نرسل تعاطفنا الصادق إلى أحبائها وأصدقائها وعائلتها، وخاصة ابنتيها كاسيدي ولاسي.

"كانت زيمان عنصرًا أساسيًا في المسلسل لعقود من الزمان، حيث انضمت إلى العرض لأول مرة في عام 1977. كما ظهرت في برامج تلفزيونية في برامج مثل "Chicago Hope"، ويُنسب إلى جاكلين أكثر من 850 حلقة من "General Hospital" باسمها. 

الممثلة جاكلين زيمان جاكلين زيمان General Hospita أخبار الفن العالمي

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