وفاة بطلة "General Hospital" عن عمر يناهز 70 عاماً

توفيت الممثلة جاكلين زيمان، المشهورة بدورها في "General Hospital" لأكثر من 40 عامًا، عن عمر يناهز 70 عاماً، وأعلن فرانك فالنتيني، أحد المنتجين التنفيذيين للمسلسل أمس الأربعاء، "نيابة عن عائلة General Hospital، أشعر بالحزن الشديد للإعلان عن وفاة حبيبنا جاكي زيمان.

.وتابع: "سنفتقد جاكي كثيرًا، لكن روحها الإيجابية ستبقى دائمًا مع طاقمنا وطاقمنا. نرسل تعاطفنا الصادق إلى أحبائها وأصدقائها وعائلتها، وخاصة ابنتيها كاسيدي ولاسي.

"كانت زيمان عنصرًا أساسيًا في المسلسل لعقود من الزمان، حيث انضمت إلى العرض لأول مرة في عام 1977. كما ظهرت في برامج تلفزيونية في برامج مثل "Chicago Hope"، ويُنسب إلى جاكلين أكثر من 850 حلقة من "General Hospital" باسمها.