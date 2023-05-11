وزير خارجية الأردن: لا جدوى من استمرار المقاربات الأمنية في الأراضي المحتلة|فيديو

قال وزير خارجية الأردن، خلال كلمته اليوم مع وزراء خارجية ألمانيا ومصر وفرنسا: “نريد لمنطقة الشرق الأوسط سلامًا حقيقيًا عادلًا يُلبي الحقوق لكلا من الفلسطينيين والإسرائيليين عبر السبيل الوحيد وهو حل الدولتين”.

وأضاف وزير خارجية الأردن، أن مجموعة ميونخ قامت بدور كبير فى إلقاء تركيز المجتمع الدولي على هذا الصراع فى وقت غابت فيه الجهود كانت المجموعة تقوم ببذل جهدها، موضحًا: “نجتمع اليوم فى ظروف خطيرة وصعبة شهدت قتلاً لأطفال ونساء فلسطينيين وعائلات منازلها تهدمت ومستقبلها مهدد وظروف تؤكد ما نقوله دومًا بأنه لا جدوى من استمرار المقاربات الأمنية في الأراضي المحتلة”.

وتابع وزير خارجية الأردن: "عبثية هذه المقاربة وخطورتها واضحة لكل من يري، معقبا: "كل شهر وشهرين نجد أنفسنا أمام عنف لعدم وجود حل.. وما يجري فى غزة خطير وهو استمرار لحالة الخطر الامني".