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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يناقش جهود القطاع في ملفات زراعة القطن وتوريد القمح

صدى البلد


 

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، تقرير مديرية الزراعة ، والذي تعده بشكل أسبوعي ، حول ما تم تنفيذه من جهود وأنشطة في القطاع على مدار أسبوع ، والذي تضمن الإشارة إلى متابعة مستجدات الموقف الحالي لاعمال زراعة محصول القطن ، وأعمال توريد واستلام الأقماح المحلية للموسم الحالي ، ومناقشة موقف بعض المحاصيل التجارية  والسكرية من فول الصويا  والبنجر  والفواكه والخضار ، والندوات الإرشادية التوعوية وملف مواجهة التعديات وغيرها من الموضوعات الهامة بالقطاع

تضمنت التقرير، الذي عرضه المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة،  الإشارة إلى أن إجمالي المستهدف زراعته من محصول القطن هذا العام يصل إلى 8500 فداناً  منها ( 1000 فدان بالواسطى ، 1850 ببني سويف، و3000 باهناسيا، و500 في ببا ومثلها في الفشن ، بجانب 150 فدان إصلاح ) فيما تم عقد ندوتين للإرشاد في إطار البرنامج الزمني والمكاني للمحصول :الأولى بمركز ببا والثانية باشمنت ناصر.

وفيما يتعلق بمحصول القمح ، فقد بلغت المساحة التي تم حصادها  ودراسها 87 ألف و870 فداناً ، من إجمالي  يزيد عن 126  ألف فدان تم زراعتها خلال الموسم الشتوي 2022/2023، وقد تم توريد ما يقرب من 40 ألف طن" خلال زمن إعداد التقرير" من إجمالي مستهدف يقدر  بنحو 227  ألف طن  بنهاية الموسم في أغسطس المقبل،وقد تم عمل عدة متابعات لاعمال التوريد في عدد من المواقع والحقول والجمعيات والمطاحن منها : صومعة ومطحن بوهلر ،وكوم الصعايدة  وشونة اهناسيا

كما تم عقد 3 ندوات توعوية إرشادية خاصة بمحصول فول الصويا وذلك بمركز ناصر وقمن العروس الواسطى ونزلة البرقي ببا ، في حين بلغت المساحات التي تم التوريد عليها من محصول البنجر  11 ألف و273 فدان ، وردت 188 ألف و690 طن بنجر بمتوسط إنتاجية تزيد عن 16 طن للفدان الواحد ، حيث تم افتتاح حصاد المحصول بمراكز: ببا، الفشن ، سمسطا.

وفي ملف كارت الفلاح ، فقد وصل عدد الحائزين نحو 269 ألف حائزاً ، والمسجل أكثر من 212500 ، والمُعتمد 212 ألف و569، وذلك حتى يوم 6 مايو الجاري ، بينما قامت إدارة المكافحة بتنفيذ عدد 3 زيارات مرور على الزراعات ، شملت الزراعات الصيفية بمركزي ناصر وببا وبني سويف  ، وزراعات القطن بمركز اهناسيا ،بجانب تنفيذ حملة مكبرة نفذتها إدارة القوارض ،وذلك ضمن الملة القومية لمكافحة القوارض بالتزامن مع حصاد المحاصيل الشتوية ، والتي استهدفت بني سويف والفشن ، في حين قامت إدارة الإنتاج الحيواني بإصدار عدد 6  تراخيص لمحلات أعلاف والمرور على بعض  مصانع العلف ، بالاشتراك مع لجنة من الإدارة العامة للأعلاف والتغذية بوزارة الزراعة ، للتأكد من جودة الأعلاف ومدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات القياسية.

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من جهته أكد  المحافظ أهمية النهوض وتحسين مستوى الأداء  بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، باعتباره أحد محاور الاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة، وتطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه، والحصول على أعلى إنتاجية للفدان بكافة المحاصيل الزراعية التي يتم زراعتها على أرض المحافظة وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، واستمرار جهود ضبط إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتوفير الأسمدة والتقاوي بالجمعيات الزراعية، والقرب من المزارعين وسرعة الاستجابة لمطالبهم.  

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