الاتفاق تم.. خطوة أخيرة تفصل بيلينجهام عن ريال مدريد

كشف فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس” العالمية، تفاصيل جديدة حول اقتراب النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني، من الانضمام إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وكتب رومانو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:" وافق جود بيلينجهام جميع تفاصيل عرض نادي ريال مدريد منذ 10 أيام، إنه متحمس لمشروع مدريد".

أضاف:" يريد ريال مدريد عقد جلسة مع ممثلي بوروسيا دورتموند خلال الشهر الحالي من أجل الاتفاق على قيمة الصفقة".

انسحاب ليفربول:

يذكر أن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أعلن مؤخرا انسحاب الريدز من سباق التعاقد مع جود بيلينجهام، بسبب مغالاة نادي بوروسيا دورتموند في قيمة الصفقة.