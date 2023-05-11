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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بحضور وزير الصحة.. التمريض تحتفل باليوم العالمي للمهنة الإثنين المقبل

صدى البلد

هنأ مجلس نقابة التمريض برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، كافة أعضاء التمريض على مستوى الجمهورية، بمناسبة اليوم العالمى للتمريض، الذى يوافق 12 مايو من كل عام، وذلك تكليلًا لمساهمات التمريض فى المجتمع.
وأشارت نقيب التمريض، إلى أن أطقم التمريض لا تتوانى عن القيام بدورها فى المنظومة الصحية على أكمل وجه، لافتة إلى أن التمريض يقوم بحوالى 70% من الخدمات الطبية المقدمة فى المنشآت الصحية.
وأضافت “محمود”، أن التمريض يقدم الغالى والنفيس من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية، مشيدة بدورهم البارز على مدار الثلاث سنوات الماضية فى مواجهة فيروس كورونا.
وأكدت على حرص القيادة السياسية لدعم أطقم التمريض معنويًا وماديًا، من خلال زيادة الحوافز المادية المقدمة للتمريض، بالإضافة إلى رفع مكافأة الإمتياز لبكالريوس التمريض.
وفى سياق متصل، تحتفل النقابة العامة للتمريض، باليوم العالمى للتمريض، الأثنين المقبل، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والنائبة فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ، والمستشارة ميساء الهدمى ممثل ادارة الصحة والمساعدات الإنسانية بجامعة الدول العربية.
ويشارك فى الاحتفال كلا من؛ الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذى للمجلس الصحى المصرى، الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر نيابة عن شيخ الأزهر.

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