نشاط رياح |الأرصاد تكشف مفاجأة غير متوقعة عن طقس الجمعة

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة.

وأشارت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إلى أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود غدا الجمعة طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للدفء على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وفي ذات السياق، أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم هو ذروة ارتفاع درجات الحرارة، حيث تبلغ العظمى على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية، وتصل درجة الحرارة على محافظات جنوب البلاد إلى 40 درجة مئوية.

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة "الأولى"، أن سبب ارتفاع درجات الحرارة، وجود منخفض جوي على الصحراء الغربية، مع كتل هوائية جنوبية مرتفعة بشكل كبير في درجة حرارتها، مؤكدة أن هناك تكاثرا للسحب المتوسطة والمنخفضة على مدار اليوم.