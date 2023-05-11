قرار جديد من المدير الفني للزمالك بشأن الونش

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن قرار المدير الفني الجديد لنادي الزمالك بشأن الونش .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" أوسوريو يقرر إعادة الونش لخط دفاع الزمالك أمام الإسماعيلي السبت المقبل ببطولة الدوري ".



استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، علي الدفع بالتونسي سيف الجزيري مهاجم الأبيض في التشكيل الأساسي خلال مباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري.

ويغيب ناصر منسي مهاجم الأبيض عن المباراة المقبلة في ظل إصابته بشد في العضلة الضامة، واستقر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني على الدفع بالجزيري أساسيا في ظل عدم اقتناعه بمستوى البنيني سامسون أكينولا.