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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

زلزال تركيا
زلزال تركيا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الخميس، أن زلزالا بقوة 4.0 درجات علي مقياس ريختر ضرب منطقة جوكسون في كهرمان مرعش.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن الزلزال وقع علي عمق 11.56 كم تحت سطح الأرض.

وفي وقت سابق، حذر خبير الزلازل الياباني، يوشينوري موريواكي، من وقوع زلزال بقوة 6.8 درجة علي مقياس ريختر في بورصة واسطنبول، مؤكدا أنه من المحتمل حدوث تسونامي كبير.

وقال موريواكي: “هناك خطوط صدع داخل بحر مرمرة، بين يالوفا وسيليفري، لم يتم كسرها على بعد 20 كيلومترًا من اسطنبول.. ونحن نتوقع أن تنكسر”.

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وأضاف: “إذا كسرت خطوط الصدع في هذه المنطقة، فقد يكون هناك زلزال بقوة 6.8 درجة، ولكن إذا كسروا عدة خطوط صدع معًا أو كلها، فقد يحدث زلزال أعلى شدة”.

إدارة الكوارث والطوارئ التركية ريختر جوكسون كهرمان مرعش تركيا زلزال

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