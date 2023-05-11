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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: نوايا واشنطن بتسليم الأموال المصادرة من مواطنين روس لكييف لن تمر

صدى البلد

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن نوايا واشنطن بتسليم الأموال المصادرة من رجل الأعمال الروسي قسطنطين مالوفييف لكييف لن تمر دون رد.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم /الخميس/، ردا على سؤال بهذا الصدد:"بالتأكيد كل هذا لا يمكن أن يبقى دون عواقب بالنسبة للولايات المتحدة". وأضاف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية بشأن رد الكرملين المحتمل: "لا بد من إجراء تحليل للموقف"، موضحاً أن القليل يمكن فعله داخل الولايات المتحدة نفسها.

وتابع: "كما أكرر دائماً سنرد بما يتوافق مع مصالحنا إلى أقصى حد ممكن، وهذا سيكون عبر البحث عن ردود غير نمطية"، مشيرا إلى أنه على أي حال مثل تلك الخطوات لا يمكن تركها دون معاملة بالمثل. وأوضح بيسكوف أن الحديث هنا يدور عن ضرر مباشر ناتج عن مصادرة غير قانونية وغير مشروعة للممتلكات.

يُذكر أن الولايات المتحدة قررت في وقت سابق مصادرة الأصول المالية لرجل الأعمال الروسي قسطنطين مالوفييف على أراضيها في الولايات المتحدة، والتي تقدر بــ 5,4 مليون دولار، ويُشار إلى أن مالوفييف مُدرج على قائمة العقوبات الغربية منذ عام 2014، بعد أن اعتبرت الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي وأوكرانيا أنه قدم مساعدات لوحدات الدفاع الشعبي في دونباس.
 

كندا الاتحاد الأوروبي أوكرانيا الولايات المتحدة الرئاسة الروسية الكرملين

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