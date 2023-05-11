مدير تعليم الجيزة يتابع غرفة العمليات المركزية بالمديرية لامتحانات الصف السادس الابتدائي

تابع اليوم الخميس، أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية، وأعضاء غرفة عمليات المديرية، العملية الامتحانية لصفوف النقل فى يومها السادس من امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثاني لصفوف النقل بتعليم الجيزة.

وأدى طلاب الصف السادس الابتدائى في اليوم الأول لهم الامتحان في مادة اللغة العربية.

وبلغ إجمالي المقيدين 193478 طالبا وطالبة وكانت نسبة الحضور97٪.

وفى نفس السياق فقد أدى طلاب الصف الثانى الإعدادى امتحانهم اليوم فى مادة الهندسة.



وبلغ إجمالي المقيدين 166093 طالبا وطالبة فتره صباحي وكانت نسبة الحضور96٪.



وبلغ إجمالي المقيدين 33193 طالبا وطالبة فترة مسائي وكانت نسبة الحضور95٪.

كما أدى طلاب الصف الثانى الثانوي العام امتحانهم اليوم فى مادة اللغة الأجنبية.



وبلغ إجمالي المقيدين 75772 طالبا وطالبة فترة صباحي وكانت نسبة الحضور 98.8 %.



وبلغ إجمالي المقيدين 2871 طالبا وطالبة فترة مسائي وكانت نسبة الحضور 98.4 %.

وقد تابعت غرفة العمليات المركزية بالمديرية جميع غرف العمليات بالإدارات التعليمية للوقوف على أي مشكلات أو معوقات قد تواجه العملية الامتحانية لسرعة حلها.

وذلك بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، ضرورة انضباط العملية الامتحانية ومتابعة دورية لمدراء العموم ونبه على التواجد المستمر فى ميدان العمل.

كما شدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على حسن سير العملية الامتحانية وتوفير الأجواء الملائمة لراحة الطلاب وحسن تنظيمهم أثناء الصعود للجان وأثناء الخروج حفاظا على أبنائنا الطلاب.

كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مجددا ودائما على عدم اصطحاب الهاتف المحمول نهائيا حتى وإن كان مغلقا لعدم إلغاء امتحان الطالب حرصا على مصلحتهم.