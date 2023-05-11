يد الزمالك يفوز على ريد ستار في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية

فاز الفريق الاول لكرة اليد علي فريق ريد ستار بنتيجة 42-22 في ثاني مباريات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد.



تقدم الفارس الابيض علي فريق ريد ستار في الشوط الاول بنتيجة 22-10.



يحصل الفريق علي راحة سلبية غدا ويستأنف مباريات دور المجموعات في بطولة كأس الكئوس الافريقية يوم السبت الموافق 13 مايو مع فريق شبيبة كينشاسا الكنغولي وذلك في اطار ثالث لقاءات الفريق ببطولة كأس الكئوس الافريقية وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءا علي صالة النادي الأهلي.



يقود الفريق فنيا :أحمد رمضان مديرا فنيا وايهاب محسن مساعد مدرب وحمادة عبدالباري مدير الفريق ومحمد اشرف طبيبا واحمد صلاح مدرب احمال وعادل امام مديرا إداريا ومحمد سامي إداريا.