بالصور.. أكاديمية الأزهر العالمية تحتفل بتخريج دفعة جديدة من الوعاظ

احتفلت أكاديمية الأزهر العالمية، اليوم بتخريج دفعة جديدة من وعاظ الأزهر الشريف، المشاركين في دورة" تفكيك الفكر المتطرف"، والمنعقدة بمدينة الإسكندرية، في الفترة من (٣٠) أبريل حتى (١١) مايو (٢٠٢٣م).

تفكيك الفكر المتطرف

وذلك بحضور نخبة من قيادات الأزهر الشريف، تضم كلاً من أ.د نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، أ.د عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق، أ.د حسن الصغير، رئيس الأكاديمية والأمين العام لهيئة كبار العلماء.

عالمية رسالة الأزهر الشريف

في سياق متصل، قال الدكتور محمد المحرصاوي، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إن الازهر الشريف هو قبلة المسلمين الثانية، فهو قبلة العلم والعلماء، ويدرس به نحو 50 ألف طالب وافد ، من أكثر من 100 جنسية مختلفة.

جاء ذلك خلال فعاليات الحفل الذي أقامه اتحاد الطلبة الإندونيسيين، بمناسبة استقبال الطلاب الجدد بكلية أصول الدين، والذي عقد بقاعة الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي بمقر مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، التابع للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، حرص فضيلة الإمام الأكبر أ. د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، على رعاية الطلاب الوافدين، ودعمهم بشتى الطرق، مشيرا إلى أن هذا الحرص نابع من عالمية رسالة الأزهر الشريف، موضحا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، و مشيدا بتميز طلاب دولة أندونيسيا وتفوقهم بالأزهر الشريف بمختلف الكليات.

وفي ختام كلمته أوصي الطلاب بالحرص على الالتزام، وطلب العلم من مصادره الصحيحة، من الأزهر الشريف وروافده، مؤكدا أنهم بمثابة أمانة في أعناقنا، موضحا حرص المنظمة والمركز علي دعم الطلاب الوافدين في مختلف المجالات.