حسين فهمي يكشف مفاجآت الدورة الجديدة من مهرجان القاهرة السينمائى فيديو

كشف الفنان حسين فهمي أنه مشغول الفترة القادمة بحضور أكثر من مهرجان دولى لعمل اتفاقيات جديدة للدورة القادمة من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى.



وأضاف حسين فهمي فى لقاء مع صدى البلد أن سوف يتوجه إلى كان خلال الفترة القادمة لمشاهدة العروض المشاركة والعمل على اختيار بعض الأعمال التى تشارك فى الدورة الجديدة من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى.





ومن ناحية أخرى أعلن حسين فهمي عن سعادته لإختياره كضيف شرف الدورة رقم 49 من مهرجان جمعية الفيلم، مؤكدا على أن هذا المهرجان يعد من أعرق المهرجانات الموجودة على السينما واختياره كرئيس شرف الهرجان أمر يشعره بالفخر.



وتابع حسين فهمي أنه كان حريصا خلال الفترة الماضية على حضور فعاليات مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد وذلك من أجل تطوير العلاقات مع عدد كبير من المهتمين بالسينما ودعم مهرجان القاهرة بكثير من الثقافات المختلفة على أمل ان تكون الدورة القادمة من مهرجان القاهرة السينمائى دورة استثنائية سواء فى عروض الأفلام أو الورش أو الاتفاقات التى يتم التعاقد عليها مع بعض الشركاء الأجانب لتطوير وتعزيز مكانة المهرجان القاهرة الدولى بين باقى المهرجانات.