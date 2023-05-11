دبلوماسي أوروبي: اجتماع مرتقب بين مصر وإسرائيل وفلسطين والأردن وأمريكا بشرم الشيخ

قال دبلوماسي أوروبي، اليوم الخميس، إنه من المقرر عقد قمة في شرم الشيخ نهاية الشهر الجاري.

وأوضح الدبلوماسي، لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أن “الاجتماع سيكون بين إسرائيل وفلسطين ومصر والأردن والولايات المتحدة”.

وسيكون الاجتماع الخماسي، هو ثالث اجتماع من نوعه في الأشهر الأخيرة، بعد قمة مارس في شرم الشيخ ومؤتمر فبراير في العقبة بهدف منع العنف بين إسرائيل وفلسطين.

وفي وقت سابق من اليوم، أعرب وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن، عن قلقهم البالغ من تصعيد العنف وتدهور الوضع الأمني ​​في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، والتطورات الجارية في غزة، والتي تسببت في وقوع إصابات في صفوف المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال.

وطالب وزراء الخارجية، في بيان مشترك بعد قمة مجموعة ميونيخ في برلين، بوقف فوري لإطلاق النار "ينهي العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وإطلاق الصواريخ العشوائي ضد إسرائيل. يجب احترام القانون الإنساني الدولي".

كما أشادوا بمصر لجهود الوساطة التي تبذلها، ودعوا جميع الأطراف إلى تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في العقبة في فبراير وبشرم الشيخ في مارس.