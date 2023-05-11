الاتحاد الأوروبي يشيد بجهود مصر في التوصل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

أشاد الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، بجهود مصر في التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان: “نشعر بقلق عميق إزاء العنف والوضع الأمني ​​المتدهور في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، والتطورات الجارية في غزة وحولها، والتي تسببت في وقوع إصابات غير مقبولة في صفوف المدنيين بمن فيهم الأطفال”.

وأضاف: “نحث على وقف شامل وفوري لإطلاق النار ينهي العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.. يجب احترام القانون الدولي الإنساني”.

كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن تأييده الكامل للإعلان المشترك لـ "مجموعة ميونيخ" اليوم في برلين.

وقال: “يثني الاتحاد الأوروبي على جهود مصر للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار”.

وأضاف: “سيواصل الاتحاد الأوروبي العمل مع جميع الأطراف لإعادة الأفق السياسي لحلول الدولتين واستقرار المنطقة”.