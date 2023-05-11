جيش الاحتلال الإسرائيلي : إطلاق 547 صاروخا وقذيفة هاون من قطاع غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنه أطلق 547 صاروخا وقذيفة هاون من قطاع غزة على إسرائيل.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن 394 صاروخًا على الأقل عبرت الحدود، بينما سقطت 124 قذيفة في غزة.

واضاف أن “أنظمة الدفاع الجوي - القبة الحديدية بالإضافة إلى مقلاع داود متوسط المدى - اعترضت 175 صاروخًا، مما يمثل 95 بالمائة من معدل اعتراض المقذوفات المتجهة إلى المناطق المأهولة بالسكان، بينما سقطت حفنة منها في المناطق الحضرية، مما تسبب في أضرار”.

وتابع: “سقطت البقية في مناطق مفتوحة دون التسبب بأضرار”.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه شن غارات على 166 موقعا تابعا لحركة الجهاد الفلسطينية.