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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الأهلي .. رسالة غامضة من كهربا.. وكاف يصدم الترجي| وغياب الشحات

النادي الأهلي
النادي الأهلي

نشر “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي وفي السطور التالية، نستعرض الأحداث البارزة اليوم، الخميس داخل النادي.

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نجم الأهلي غير جاهز لمواجهة الترجي 

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عدم جاهزية حسين الشحات نجم الأهلي لمباراة المارد الأحمر والترجي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيسبوك:"مع شوبير"حسين الشحات من الصعب أن يلحق بمواجهة الأهلي والترجي التونسي.. على الأقل سيكون خارج التشكيل الأساسي، ومن المقرر أن يشارك على حسابه أحمد عبد القادر، وذلك لتجنب تعرضه إلى أي مضاعفات بعد أن اشتكى من الإصابة في الأيام الماضية".

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نجم الأهلي يوجه رسالة غامضة 

وجه محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، رسالة غامضة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشر كهربا نجم الأهلي عبر خاصية “الاستوري”، فيديو، معلقًا عليه “أنا في منافسة مع لا أحد، أنا أركض في السباق الخاص بي”.

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تأكيد عقوبة لجنة الانضباط

وفقا لإذاعة “موزاييك” التونسية، اليوم الخميس، فإن لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، رفضت رسميا طعن نادي الترجي، وتم تأكيد العقوبات التي أصدرتها لجنة الانضباط  ضد النادي التونسي بشكل نهائي.

كانت لجنة الانضباط في الكاف قررت وقت سابق معاقبة نادي الترجي بحرمانه من جماهيره لمدة 4 مباريات قادمة علي ملعبه مع إيقاف تنفيذ مباراتين خلال 12 شهرا، وعقوبة مالية قدرها 300 ألف دولار، بسبب الشغب الجماهيري في لقاء شبيبة القبائل.

وتطبق عقوبة حرمان الترجي من جماهيره بداية من مواجهة الأهلي، غدا الجمعة، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي.

10 غيابات مؤكدة
أكدت تقارير صحفية تونسية، خروج معز بن شريفية، حارس مرمى الترجي، من حسابات الجهاز الفني أمام الأهلي بسبب الإصابة، لينضم إلى قائمة الغائبين والتي تضم حمدو الهوني وغيلان الشعلالي ورياض بن عياد ومحمد شرارة وهاني عمامو ورائد بوشنيبة ومالك النهري وزين الدين ساسي والوهابي.

أزمة ثقة
يعاني الترجي من أزمة ثقة في الفترة الأخيرة، على الصعيد المحلي خسر الفريق آخر مباراتين في الدوري التونسي ضد الصفاقسي بهدف دون رد، وأمام الإفريقي بنفس النتيجة.


كما أكدت تقارير صحفية، أن نبيل معلول، المدير الفني لفريق الترجي التونسي، يواجه شبح الإقالة من منصبه حال وداع دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي. 

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