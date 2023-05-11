اختراق الدفاعات الروسية.. الجيش الأوكراني يبدأ الهجوم المضاد الكبير

قال مراسل الحرب الروسي، يفجيني بودوبني، اليوم الخميس، نقلا عن مصادره، إن القوات الأوكرانية اخترقت الدفاعات الروسية شمال غرب مدينة باخموت في دونباس، معلنا بدء هجوم الربيع الذي تم الترويج له في كييف.

وقال عدد من المراسلين الحربيين الروس إن قوات كييف شنت على ما يبدو سلسلة من الضربات المتزامنة شمال وجنوب باخموت.

وكانت المدينة مركز قتال عنيف بين القوات الروسية والأوكرانية منذ شهور.

وبحسب ما ورد، استخدمت القوات الأوكرانية الدبابات لضرب مدينة سوليدار.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد المراسل العسكري الروسي، ألكسندر كوتس، بأن الجيش الأوكراني استخدم أسلحة كيماوية تتسبب في فقدان الوعي بعد استنشاقها، خلال هجوم في قطاع أوريخوف.

وقال كوتس، إن استخدام المواد المحظورة بموجب الاتفاقيات الدولية يبدو أنه جزء من الهجوم الأوكراني الذي طال انتظاره.

ووفقًا لـ كوتس، فقد تم رصد الدبابات التي قدمتها الغرب خارج خاركيف، بينما شن الجيش الأوكراني هجمات على مواقع روسية شمال وجنوب باخموت.

وقال العديد من المسؤولين الغربيين خلال الأسبوع الماضي إن جميع الأسلحة والذخيرة والإمدادات اللازمة للهجوم المضاد الأوكراني الكبير قد تم تسليمها بالفعل.