أفاد المراسل العسكري الروسي، ألكسندر كوتس، اليوم الخميس، بأن الجيش الأوكراني استخدم أسلحة كيماوية تتسبب في فقدان الوعي بعد استنشاقها، خلال هجوم في قطاع أوريخوف.

الهجوم المضاد

وقال كوتس، إن استخدام المواد المحظورة بموجب الاتفاقيات الدولية يبدو أنه جزء من الهجوم الأوكراني الذي طال انتظاره.

ووفقًا لـ كوتس، فقد تم رصد الدبابات التي قدمتها الغرب خارج خاركيف، بينما شن الجيش الأوكراني هجمات على مواقع روسية شمال وجنوب باخموت.

وقال العديد من المسؤولين الغربيين خلال الأسبوع الماضي إن جميع الأسلحة والذخيرة والإمدادات اللازمة للهجوم المضاد الأوكراني الكبير قد تم تسليمها بالفعل.

وأكدت المملكة المتحدة، اليوم الخميس، أنها زودت كييف بصواريخ طويلة المدى من طراز “ستورم شادو”.

ومع ذلك، زعم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أنه يحتاج إلى مزيد من الوقت والمزيد من المركبات المدرعة قبل أن يتمكن من شن الهجوم، من أجل تجنب وقوع إصابات.

كما زعم زيلينسكي أن أوكرانيا لا علاقة لها بالطائرات بدون طيار التي هاجمت الكرملين الأسبوع الماضي.