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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيعمل مفاجآت.. نجم الأهلي السابق يتغنى بـ كولر قبل مواجهة الترجي

صدى البلد

أكد محمد بركات نجم الأهلي السابق أن هناك حالة من الثقة في السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من جانب جماهير الفريق الأحمر خاصة أن كولر قام بتجهيز أغلب لاعبي الفريق.
وأوضح بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) أن كولر يعتمد على المفاجآت ويختار اللاعب الأكثر جاهزية من خلال التدريبات وهو ما ظهر بشكل واضح في لقاء بيراميدز ببطولة كأس السوبر المحلي بالدفع بمحمد شريف على حساب محمود عبد المنعم كهربا.
وأشار إلى أن مواجهة الترجي التونسي غداً السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لن تكون سهلة ولكن هناك ثقة في قدرات كولر لأنه أحدث حالة من التنافسية داخل الفريق.

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