تامر أمين ينتقد عدم تسليط الضوء على بطولة العالم للإسكواش.. تفاصيل

انتقد الإعلامي تامر أمين، عدم تسليط الضوء على بطولة العالم للإسكواش، خاصًة بعد وصول أبطال مصريين للمباراة النهائية في فردي السيدات وفردي الرجال.

وقال تامر أمين خلال تقديمه لبرنامج "آخر النهار"، والمذاع على قناة "النهار"،: "مصر ضمنت التتويج في لقب بطل العالم للرجال والسيدات للإسكواش، والمقامة اليوم في ولاية شيكاغو.



وأكمل: "وصلنا كأس العالم سنة 90 و2018 شوفوا عملنا إيه، ولما حصلنا على مركز رابع على العالم في كرة اليد، ما بالك برياضة معتمدة دوليًا، في بعد كده جمال وعظمة، قولولي السوشيال ميديا هتهتم بهذه البطولات مفيش»، على حد تعبيره.

أكمل،: "شوفوا بتهيصوا إزاي لنجوم الكورة اللي بيطنطتوا علينا هنا محليًا، ومكافآت وتفرد لهم صفحات ومقالات، ومش بنهتم بأبطال دوليين وحاصلين على ألقاب عالمية.