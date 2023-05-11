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رئيس التحرير
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مراسلة القاهرة الإخبارية من غزة: دوي صفارات الإنذار في تل أبيب وعسقلان

صدى البلد

قالت مني عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من غزة، إنه سُمع دوي صفارات إنذار في مدينة عسقلان شمال غزة، وفي تل أبيب وغلاف قطاع غزة، لافتة إلى أن هناك تكثيفًا للغارات الإسرائيلية في معظم مناطق قطاع غزة.

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وأضافت "عوكل"، في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية”، أن هناك استهدافًا لمنطقة الشجاعية شرق قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط شهيدين وإصابة عدد آخر من المواطنين الفلسطينيين.

وأوضحت أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تستهدف أماكن مختلفة من القطاع، مثل حي الزيتون ومنطقة الشجاعية وشرق رفح وخان يونس، ما أسفر عن استشهاد 28 حتى الآن.

وتابعت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن اليوم أنه يخوض حربًا مفتوحة ضد حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، عبر اغتياله لعدد من القادة التابعين لها.

وذكرت مراسلة القاهرة الإخبارية أن الفصائل الفلسطينية تتوعد بأن هناك تحضيرات واستعدادات لبدء مرحلة الرد على اعتداءات الكيان الصهيوني، مشيرة إلى أن القطاع الصحي أعلن حالة الطوارئ القصوى منذ بداية العدوان، وأن هناك نقصًا في الوقود، ما سبب أزمة في المستشفيات.

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