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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمينة خليل: مكنتش بتكلم كتير مع محمد شاهين قبل مشاهد الهرشة السابعة

أمينة خليل
أمينة خليل

استضاف الإعلامي شريف عامر، خلال برنامج “يحدث في مصر”، المُذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، نجوم وأبطال ونجوم وصُناع مسلسل "الهرشة السابعة”، حيث تستقبل الحلقة أمينة خليل، محمد شاهين، علي قاسم، أسماء جلال، والمخرج كريم الشناوي.

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وتحدثت الفنانة أمينة خليل، عن كواليس مسلسل الهرشة السابعة، قائله: “مكنتش بتكلم كتير مع محمد شاهين قبل تنفيذ مشاهد الهرشة السابعة وكنا بنشتغل بهدوء”.

وأضافت: “حاولت قدر الإمكان أقدم دور “نادين” في المسلسل بصدق وبدون مبالغة”، لافته: “أحب العمل مع المخرج كريم الشناوي وأثق في أعمال”.

وأشارت: “شخصية نادين في المسلسل حساسة للغاية ومن الممكن أن يراها البعض نرجسية”، موضحه: “أنا والنجم محمد شاهين اتبسنطا أوي وإحنا بنعمل المشاهد وبنوصل الرسالة دي للناس في الهرشة السابعة”.

امينة خليل محمد شاهين الهرشة السابعة الإعلامي شريف الإعلامي شريف عامر المخرج كريم الشناوي الفنانة أمينة خليل

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