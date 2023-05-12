السعودية.. بيان عاجل بشأن عمليات إجلاء مواطني المملكة من السودان

أصدرت وزارة الخارجية السعودية منذ قليل، بيانا عاجلا أعلنت فيها انتهاء كامل عمليات الإجلاء لمواطني المملكة ورعايا الدول الأخرى من السودان.

وقالت الخارجية السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "أنهت المملكة تنفيذ كامل عمليات الإجلاء الإنسانية لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان؛ والتي جاءت بتوجيهات ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد واستجابة للطلبات التي تلقتها المملكة من العديد من دول العالم".

وأضافت الخارجية السعودية أن "عمليات الإجلاء الإنسانية التي نفذتها المملكة شملت 8455 شخصًا (404 مواطنين، و8051 شخصًا ينتمون إلى 110 جنسيات)، تم إجلاؤهم بواسطة مجموعة من سفن القوات البحرية الملكية السعودية وطائرات القوات الجوية الملكية السعودية".

وتابعت: " كما ساعدت المملكة دولاً شقيقة وصديقة في عمليات إجلاء (11,184) شخصًا من رعاياها إلى المملكة ومن ثم إلى أوطانهم، وقدمت لهم كامل الرعاية والمتابعة طوال عمليات الإجلاء وبعد وصولهم إلى أراضيها ووجودهم فيها وحتى مغادرتهم لها".

وخلص بيان الخارجية السعودية بالقول: "نعبر عن شكر حكومة المملكة العربية السعودية للأشقاء في جمهورية السودان على التعاون في تسهيل عمليات الإجلاء، كما تقدمت بالشكر إلى جميع حكومات الدول الشقيقة والصديقة التي تابعت شؤون رعاياها الذين تم إجلاؤهم من الأراضي السودانية، وتعاونت في إنهاء الإجراءات المُتعلقة بعودتهم إلى أوطانهم".