الجو متقلب .. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة وتزايد فرص سقوط الأمطار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تقلبات في حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، متوقعة ان تسود موجة من الطقس الحار، عقب موجة باردة، محذرة من تقلب الأجواء وسط تكاثر احتمالات سقوط الأمطار.

وتوقعت هيئة الارصاد تكون شبورة مائية صباحية الأيام المقبلة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحرى وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس اليوم الجمعة، ذكرت الارصاد بأنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.

وتنبأت أيضا هيئة الأرصاد بأن يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية، ومائلا للبرودة على جنوب الصعيد، فيما يسود طقس حار نهارا على سيناء، بارد ليلا.

على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر يسود طقس مشمس، فيما يكون غائما على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، ومشمس جنوب الصعيد

وحذرت خرائط الطقس عن استمرار تذبذب والتفاوت في درجات الحرارة ما بين ساعات الليل والنهار.

وتتوافر فرص استمرار سقوط الأمطار اليوم الجمعة، على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وتتوقع الأرصاد نشاط الرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة .

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الجمعة، فهي كالتالي:

القاهرة 29 18

6 أكتوبر 29 18

بنهــــا 29 17

دمنهور 28 18

وادي النطرون 28 17

كفر الشيخ 28 17

المنصورة 29 17

الزقازيق 29 18

شبين الكوم 29 18

طنطا 28 18

دمياط 25 18

بورسعيد 24 18

الإسماعيلية 30 19

السويس 29 19

العريش 25 17

رفح 24 17

رأس سدر 31 20

نخل 30 14

كاترين 26 10

الطور 33 21

طابا 31 18

شرم الشيخ 34 22

الإسكندرية 23 17

العلمين الجديدة 22 16

مطروح 24 15

السلوم 25 17

سيوة 29 18

رأس غارب 31 21

الغردقة 34 21

سفاجا 34 20

مرسى علم 34 21

شلاتين 33 22

حلايب 32 20

أبو رماد 32 21

رأس حدربة 31 20

الفيوم 33 19

بني سويف 32 18

المنيا 31 18

أسيوط 32 18

سوهاج 33 21

قنا 38 22

الأقصر 38 22

أسوان 39 22

الوادي الجديد 35 21

أبوسمبل 39 22