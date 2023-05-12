تامر أمين يعلق على خلافات شاكوش وزوجته: "كل إناء ينضح بما فيه"

علق الإعلامي تامر أمين؛ على أزمة مطرب المهرجانات حسن شاكوش وزوجته والتي اندلعت مؤخرا بعد أن اتهمته بطردها والاستيلاء على حقوقها.

وقال أمين خلال برنامج "أخر النهار" المذاع على قناة "النهار":القصة كلها مش عجباني من البداية من أول الفرح؛ الفيلم دة مش عاجبني من البداية الفرح كان مبالغ فيه أوي والشكل اللي اتعمل كان مبالغ فيه أوي والأفعال اللي اتعملت في الفرح والحركات اللي اتعملت من أجل التريند في الفرح أنا ضدها تماما".

وتابع: "ما بعد الفرح كل الحاجات اللي شوفناها دي أنا متحفظ عليها بشكل كبير جدا؛ سواء ظهورهم في البرامج والكلام اللي قالوه أو طريقة الانفصال بكل الهجوم المتبادل والتفاصيل الغير لائقة اللي اتقالت؛ أنا ضد الفكرة من الأول للآخر؛ أنا هرجع وأقولك إن لكل مقام مقال؛ وبيتقال إن كل إناء ينضح بما فيه".