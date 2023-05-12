نشرة الفن.. نقابة الموسيقيين تتبرأ من سادات بعد حبسه وحسن شاكوش عمل تريند "أبستك ازاي" أغنية حقيقية

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها نقابة الموسيقيين تتبرأ من سادات بعد حبسه وحسن شاكوش عمل تريند "أبستك ازاي" أغنية حقيقية.

علق الدكتور محمد عبد الله، المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، على أزمة السادات مغني المهرجانات الشهير بعد القبض عليه خلال الساعات الماضية.

أعلن حسن شاكوش مغني المهرجانات عن تقديم أغنية جديدة متعلقة بأزمته الأخيرة مع زوجته ريم طارق، التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

علق حسن شاكوش على الانتقادات التي توجهت له خلال الساعات الماضية بعد انتشار فيديو له مع إحدى صانعات المحتوى عبر تيك توك، يعلق بسخرية على تريند “هبستك ازاي”.

فاجأت أنغام جمهور حفلها في الكويت مساء الخميس، بصعود تامر عاشور إلى المسرح للغناء برفقتها لأحداث أعمالها “لوحة باهتة” التي حققت نجاحا كبيرا مؤخرا.

كشفت الفنانة أصالة عن اسم أول أغنيات ألبومها الجديد مع شركة روتانا، وأعادت نشر بوستر الأغنية من حساب روتانا ميوزيك عبر انستجرام منذ قليل.

طرحت الشركة المنتجة لفيلم POOR THINGS البرومو الدعائي له، قبل عرضه في السينمات يوم 8 سبتمبر المقبل.