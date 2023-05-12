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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. نقابة الموسيقيين تتبرأ من سادات بعد حبسه وحسن شاكوش عمل تريند "أبستك ازاي" أغنية حقيقية

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها نقابة الموسيقيين تتبرأ من سادات بعد حبسه وحسن شاكوش عمل تريند "أبستك ازاي"  أغنية حقيقية.

 

مش تبعنا.. متحدث نقابة الموسيقيين يعلق على أزمة السادات مغني المهرجانات

علق الدكتور محمد عبد الله، المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، على أزمة السادات مغني المهرجانات الشهير بعد القبض عليه خلال الساعات الماضية. 

 

"عبستك إزاي يا دنيا".. حسن شاكوش يستغل أزمته في أغنية جديدة

أعلن حسن شاكوش مغني المهرجانات عن تقديم أغنية جديدة متعلقة بأزمته الأخيرة مع زوجته ريم طارق، التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية. 

 

عبستك إزاي؟.. حسن شاكوش يوضح حقيقة استغلال تريند أزمته الزوجية لتحقيق مشاهدات

علق حسن شاكوش على الانتقادات التي توجهت له خلال الساعات الماضية بعد انتشار فيديو له مع إحدى صانعات المحتوى عبر تيك توك، يعلق بسخرية على تريند “هبستك ازاي”. 

 

لوحة باهتة .. تامر عاشور مفاجأة أنغام في حفل الكويت

فاجأت أنغام جمهور حفلها في الكويت مساء الخميس، بصعود تامر عاشور إلى المسرح للغناء برفقتها لأحداث أعمالها “لوحة باهتة” التي حققت نجاحا كبيرا مؤخرا. 

 

شبيه روحي.. أصالة تكشف عن أحدث أغنياتها مع روتانا

كشفت الفنانة أصالة عن اسم أول أغنيات ألبومها الجديد مع شركة روتانا، وأعادت نشر بوستر الأغنية من حساب روتانا ميوزيك عبر انستجرام منذ قليل.

 

كشف تفاصيله لـ صدى البلد.. طرح تريلر أحدث أفلام رامي يوسف " POOR THINGS"

طرحت الشركة المنتجة لفيلم POOR THINGS البرومو الدعائي له، قبل عرضه في السينمات يوم 8 سبتمبر المقبل. 

حسن شاكوش نقابة الموسيقيين محمد عبد الله مهرجانات رامي يوسف

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