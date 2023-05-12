موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية مساء اليوم الجمعة لمتابعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أمام الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وستقام مباراة الأهلي والترجي التونسي علي ملعب "حمادي العقربي" برادس " في تمام الساعه العاشرة مساء بتوقيت القاهرة .

وصعد النادي الاهلى إلى الدور نصف النهائي عقب الفوز أمام الرجاء المغربي بهدفين نظيفين علي ملعب استاد القاهرة الدولي والتعادل السلبي في المغرب .





حكام مباراتى الأهلى والترجى التونسى



يدير الكينى بيتر كاماكو مباراة الأهلى الترجى فى ذهاب نصف النهائى الأفريقى على ملعب رادس، ويعاونه سورو فاتسواني من ليسوتو وجيلبرت شيرويوت من كينيا، بجانب الصومالي عمر عبد القادر حكما رابعا، ويتواجد على تقنية الفيديو الجزائري مصطفى غربال، ويعاونه مواطنه مقرن جوراري.



بينما يدير الموريتاني بيدا دحاني مباراة العودة في القاهرة يوم 19 مايو، ويعاونه مواطنه حمدين ديبا والأنجولي جيرسون إيميليانو دوس سانتوس، والغاني دانييل لاريا حكما للفار ويساعده المغربي سمير جزاز.