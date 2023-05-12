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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأسود المكشوف.. إيمان العاصي تثير الجدل بهذه الإطلالة

إيمان العاصي
إيمان العاصي

شاركت الفنانة إيمان العاصي  جمهورها بصور لها من أحدث جلسة تصوير لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت “إيمان العاصي ”بإطلالة جريئة حيث ارتدت فستان ستان حمالات باللون الأسود ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها، وتركت شعرها منسدلًا مما أثار تفاعل وإعجاب عدد كبير من الجمهور معها. 

خاضت إيمان العاصي السباق الرمضاني لعام 2023 بمسلسل جعفر العمدة، بدور جديد ومختلف عليه لم تجسده من قبل، حقق مسلسل جعفر العمدة نجاحًا كبيرًا وأشادات واسعة من قبل الجمهور وتفاعل كبير لدرجة توقع الجمهور لأحداث المسلسل.

تفاصيل مسلسل العمدة

وتدور أحداث مسلسل "جعفر العمدة" في إطار صعيدي حول جعفر العمدة الذي يتزوج من 4 نساء، ثم يختفي أبناء بطريقة غامضة ولا يعلم طوال الحلقات إذا كان على قيد الحياة أم لا ويضطر بالكذب على أسرته بأنه توفى لمدة 20 عامًا.
أبطال المسلسل

مسلسل "العمدة" بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، سلوى عثمان، منذر رياحنة، عصام السقا، جورى بكر، طارق النهرى، مجدى بدر، أحمد فهيم، أحمد عبد الله، لمى كتكت، احسان الترك وآخرين، والعمل تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

 

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IMG_٢٠٢٣٠٥١١_١٣٠٠٠٥
أحداث مسلسل جعفر العمدة اطلاله جريئه الفنانة ايمان العاصي بالاسود المكشوف تثير الجدل

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