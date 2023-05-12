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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تلقي العلاج.. مهيب عبد الهادي يكشف سر تواجد إمام عاشور في مصر

صدى البلد

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي عن سر تواجد إمام عاشور نجم ميتدلاند الدنماركي في مصر خلال الفترة الحالية في ظل تردد أنباء عن قرب انضمامه للأهلي خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة .

 

وأكد مهيب عبدالهادي عبر برنامج اللعيب بقناة أم بي سي مصر أن إمام عاشور يعاني من إصابة شديدة للغاية في العضلة الخلفية ويحتاج للعلاج لمدة طويلة. 

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وأضاف مهيب عبدالهادي أن أمام عاشور وجد أنه من الأفضل تلقي العلاج في مصر علي يد الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب مشددا أن ناديه الدنماركي وافق على الأمر بسبب طول فترة العلاج .

 

وأضاف مهيب عبدالهادي أن الحديث عن تواجد إمام عاشور في مصر من أجل الانضمام للأهلي غير صحيح حيث أنه متواجد فقط من أجل تلقي العلاج .

 

 

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