عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تجنب المخاطر.. هل تتحول عدوى الشعب الهوائية إلى ربو؟

الربو
الربو

الربو هو اضطراب تنفسي مزمن يتسم بالتهاب وانقباض في الشعب الهوائية، ما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل الأزيز والسعال وصعوبة التنفس، والعبء العالمي لهذا المرض يمثل 5-13 ٪ من مجموع السكان.

txt

توقف عنها فورا.. 10عادات يومية تضر بصحة الكلى

txt

بعد الموافقة على أول لقاح ضده.. معلومات صادمة عن الفيروس المخلوي التنفسي

أسباب الربو

يقول الدكتور أشوك راجبوت، استشاري أمراض الرئة وطب النوم ، مستشفى CK Birla ، دلهي، "في حين أن الأسباب الدقيقة للربو غير معروفة، فقد لوحظ أن الالتهابات الفيروسية، وتاريخ التهاب الشعب الهوائية الحاد، والعوامل البيئية، والوراثية يلعب الاستعداد دورًا في التسبب في الربو وتطوره.

ووفقًا للدكتور راجبوت، فإن "التهاب الشعب الهوائية الحاد هو حالة تنفسية شائعة تؤدي إلى التهاب الشعب الهوائية، يمكن أن يكون سببها مسببات الحساسية والتلوث والالتهابات الفيروسية أو البكتيرية التي يمكن أن تؤدي إلى أعراض مثل السعال وانزعاج الصدر وضيق التنفس، في حين أن التهاب الشعب الهوائية الحاد عادة ما يكون محدودًا ذاتيًا ويتعافى في غضون أيام قليلة إلى أسابيع ، فهناك حالات يكون فيها الأفراد الذين يعانون من نوبات متكررة من هذه الحالة أكثر عرضة للإصابة بالربو في وقت لاحق من حياتهم ".

الربو قد يحدث بسبب الالتهاب المتكرر وتهيج المجاري التنفسية مما يسبب أضرارًا طويلة الأمد وتندبًا. بالإضافة إلى ذلك ، فإن العدوى الفيروسية لها دور في زيادة خطر الإصابة بالربو، يمكن أن تؤدي التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية ، مثل تلك التي تسببها نزلات البرد أو الأنفلونزا ، إلى استجابة التهابية في الشعب الهوائية ، مما يؤدي إلى ظهور أعراض الربو. تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 80٪ من نوبات الربو تترافق مع عدوى فيروسية في الجهاز التنفسي.

 

العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالربو

في حين أن الالتهابات الفيروسية والتهاب الشعب الهوائية الحاد قد يزيدان من خطر الإصابة بالربو ، فمن المهم أن نفهم أنه ليس كل الأفراد الذين يعانون من هذه الحالات يصابون بالربو، يقول الدكتور راجبوت إن العوامل الأخرى ، مثل العمر وعلم الوراثة والتعرض البيئي لمسببات الحساسية والملوثات ، مسؤولة أيضًا عن إثارة هذه الحالة.

على الرغم من أنه من المستحيل تمامًا تجنب خطر الإصابة بالربو ، إلا أن خيارات نمط الحياة تلعب دورًا مهمًا في الحد من تفاقم المرض،  يجب على الأفراد الذين يعانون من نوبات متكررة من التهاب الشعب الهوائية الحاد أو الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بالربو مناقشة أعراضهم مع الطبيب، في الوقت نفسه ، من الضروري أيضًا الحفاظ على النظافة المناسبة وتجنب مسببات الربو والتمسك بالأدوية التي يصفها الطبيب للربو أو الالتهابات الفيروسية أو التهاب الشعب الهوائية، يمكن أن يساعد التدخل المبكر في منع تطور أمراض الجهاز التنفسي وتحسين صحة الجهاز التنفسي بشكل عام.

المصدر: timesofindia

الربو اسباب الربو التهاب الشعب الهوائية الرب الجهاز التنفسي نوبات الربو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من وزارة الشباب والرياضة على استقالة مجلس الزمالك.. شاهد

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

أخبار الرياضة.. بيراميدز يتوج بأول بطولة بتاريخه..مرتضى منصور يعلن تسليم الزمالك لوزارة الرياضة

خدش شرفها وحرق جسدها | قرار عاجل من النيابة ضد والدة فتاة بالسلام

فتاة ومخدرات.. القصة الكاملة للقبض على مؤدي المهرجانات في الشيخ زايد

قبل مواجهة الأهلي والترجي| نجم الزمالك يوجه رسالة مثيرة للجماهير

تراجع 300 جنيه للجرام.. 3 ضربات لسوق الذهب ومفاجأة في عيار 21

الأهلى والترجى.. كيف تشاهد مباراة اليوم عبر البث المفتوح ؟

موضوعات متعلقة

صور حفل زفاف الدحيح تشعل السوشيال ميديا

توقف عنها فورا.. 10عادات يومية تضر بصحة الكلى

طريقة عمل طعمية الحمص في البيت| بأسهل الخطوات

نادين نجيم تثير الجدل على السوشيال ميديا بهذه الإطلالة| شاهد

نشرة المرأة والصحة| نوع أرز يصيبك بمرض خطير.. جوري بكر بملابس تكشف عن حملها لتشعل فيسبوك

بألوان مبهجة..زوجة حمدي الميرغني تخطف الأنظار في تركيا

طريقة عمل كيكة القرفة بمذاق لا يقاوم

بعد الموافقة على أول لقاح ضده.. معلومات صادمة عن الفيروس المخلوي التنفسي

ترشيحاتنا

البيت الأبيض: أمريكا رصدت تهديدات إيرانية في الخليج

حساب النادي مقفول| رسالة أمير مرتضى لـ كهربا.. و20 تصريحًا بمؤتمر الزمالك

خطيب المسجد الحرام: أكثر العبادات ذكرا بالقرآن فرضها الله من غير واسطة

الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين مساعدين ومعاونين لرئيس الوزراء

تحطم طائرة عسكرية روسية في القرم و مقتل عسكريين

السعودية.. أشخاص حاولوا تهريب مخدر الشابو عبر مطار الملك عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعديل بسيط لتجعله أكثر احتشاما.. سعر خيالي لفستان أنغام في حفل الكويت

تجنب المخاطر.. هل تتحول عدوى الشعب الهوائية إلى ربو؟

اذهب للطبيب فورا.. حسام موافي يحذر من ظهور عرض لمرضى القولون

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا الليلة

فيديو

الجنيه يتعافى.. مفاجأة في سعر الدولار والذهب.. فيديو

أسعار اللحوم إلى أين.. الحكومة تتصدى للأزمة| شاهد

أفضل 5 شهادات بأعلى عائد.. استثمر أموالك في البنوك.. فيديو

إعلان خطوبة على الأهرامات يثير ضجة.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ