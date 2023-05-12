تجنب المخاطر.. هل تتحول عدوى الشعب الهوائية إلى ربو؟

الربو هو اضطراب تنفسي مزمن يتسم بالتهاب وانقباض في الشعب الهوائية، ما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل الأزيز والسعال وصعوبة التنفس، والعبء العالمي لهذا المرض يمثل 5-13 ٪ من مجموع السكان.

أسباب الربو

يقول الدكتور أشوك راجبوت، استشاري أمراض الرئة وطب النوم ، مستشفى CK Birla ، دلهي، "في حين أن الأسباب الدقيقة للربو غير معروفة، فقد لوحظ أن الالتهابات الفيروسية، وتاريخ التهاب الشعب الهوائية الحاد، والعوامل البيئية، والوراثية يلعب الاستعداد دورًا في التسبب في الربو وتطوره.

ووفقًا للدكتور راجبوت، فإن "التهاب الشعب الهوائية الحاد هو حالة تنفسية شائعة تؤدي إلى التهاب الشعب الهوائية، يمكن أن يكون سببها مسببات الحساسية والتلوث والالتهابات الفيروسية أو البكتيرية التي يمكن أن تؤدي إلى أعراض مثل السعال وانزعاج الصدر وضيق التنفس، في حين أن التهاب الشعب الهوائية الحاد عادة ما يكون محدودًا ذاتيًا ويتعافى في غضون أيام قليلة إلى أسابيع ، فهناك حالات يكون فيها الأفراد الذين يعانون من نوبات متكررة من هذه الحالة أكثر عرضة للإصابة بالربو في وقت لاحق من حياتهم ".

الربو قد يحدث بسبب الالتهاب المتكرر وتهيج المجاري التنفسية مما يسبب أضرارًا طويلة الأمد وتندبًا. بالإضافة إلى ذلك ، فإن العدوى الفيروسية لها دور في زيادة خطر الإصابة بالربو، يمكن أن تؤدي التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية ، مثل تلك التي تسببها نزلات البرد أو الأنفلونزا ، إلى استجابة التهابية في الشعب الهوائية ، مما يؤدي إلى ظهور أعراض الربو. تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 80٪ من نوبات الربو تترافق مع عدوى فيروسية في الجهاز التنفسي.

العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالربو

في حين أن الالتهابات الفيروسية والتهاب الشعب الهوائية الحاد قد يزيدان من خطر الإصابة بالربو ، فمن المهم أن نفهم أنه ليس كل الأفراد الذين يعانون من هذه الحالات يصابون بالربو، يقول الدكتور راجبوت إن العوامل الأخرى ، مثل العمر وعلم الوراثة والتعرض البيئي لمسببات الحساسية والملوثات ، مسؤولة أيضًا عن إثارة هذه الحالة.

على الرغم من أنه من المستحيل تمامًا تجنب خطر الإصابة بالربو ، إلا أن خيارات نمط الحياة تلعب دورًا مهمًا في الحد من تفاقم المرض، يجب على الأفراد الذين يعانون من نوبات متكررة من التهاب الشعب الهوائية الحاد أو الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بالربو مناقشة أعراضهم مع الطبيب، في الوقت نفسه ، من الضروري أيضًا الحفاظ على النظافة المناسبة وتجنب مسببات الربو والتمسك بالأدوية التي يصفها الطبيب للربو أو الالتهابات الفيروسية أو التهاب الشعب الهوائية، يمكن أن يساعد التدخل المبكر في منع تطور أمراض الجهاز التنفسي وتحسين صحة الجهاز التنفسي بشكل عام.

المصدر: timesofindia