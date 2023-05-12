يسأل كثير من المسلمين عن مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 11 - 5 - 2023 ، حيث يواظب كل مسلم على أداء الصلوات في وقتها وخاصة في وقتها الجمعة، ويذهب مبكرا إلى صلاة الجمعة ليستعد إلى الاستماع إلى خطبة الجمعة وأهم ما يقال فيها، ليطبقه في حياته اليومية.

ونرصد في هذا التقرير مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 11 - 5 - 2023



القاهرة



الفجر 4:25 ص

الظهر: 12:51 م

العصر : 4:28 م

المغرب: 7:40 م

العشاء: 9:7 م

الإسكندرية

الفجر: 4:26 ص

الظهر: 12:56 م

العصر: 4:36 م

المغرب: 7:47 م

العشاء: 9:16 م

دمياط

الفجر: 4:19 ص

الظهر: 12:49 م

العصر: 4:29 م

المغرب: 7:40 م

العشاء: 9:9 م

بورسعيـد

الفجر: 4:17 ص

الظهر: 12:47 م

العصر: 4:26 م

المغرب: 7:38 م

العشاء: 9:7 م

أسيــوط

الفجر: 4:35 ص

الظهر: 12:52 م

العصر: 4:23 م

المغرب: 7:35 م

العشاء: 8:59 م

أســوان

الفجر: 4:37 ص

الظهر: 12:45 م

العصر: 4:9 م

المغرب: 7:22 م

العشاء: 8:43 م



شرم الشيخ

الفجر: 4:20 ص

الظهر: 12:39 م

العصر: 4:12 م

المغرب: 7:24 م

العشاء: 8:48 م



مرسى علم

الفجر: 4:26 ص

الظهر: 12:37 م

العصر: 4:4 م

المغرب: 7:16 م

العشاء: 8:38 م