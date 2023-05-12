عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل حضور خطبة الجمعة واجب أم تكفي الصلاة فقط ؟

صدى البلد

ورد إلى دار الافتاء سؤال يقول صاحبه:" هل حضور خطبة الجمعة واجب على المصلي "؟.

رد الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق مفتي الجمهورية، خلال البث المباشر للرد على أسئلة المتابعين، إن حضور خطبة الجمعة واجب على كل مصل، حيث إن الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان في الصحيحين أنه قال ﷺ: "الرائح إلى الجمعة في الساعة الأولى كالمقرب بدنة، وفي الساعة الثانية كالمقرب بقرة، وفي الساعة الثالثة كالمقرب كبشًا، وفي الرابعة كالمهدي دجاجة، والخامسة كالمهدي بيضة".

وأضاف "عاشور"، أن الملائكة يكتبون أسماء الحاضرين إلى الصلاة، منوها بأن خطبة الجمعة هي ذكر لله، والخطبة تعادل ركعتين من صلاة الظهر.

معجزة ربانية حيرت العلماء تحدث في جسد المريض عندما يؤدي هذه الصلاة

لو عاوز تحج وممعكش فلوس.. داعية: ردد هذه الكلمات وهتجيلك الدعوة| فيديو

بيتي فيه مشاكل وخناقات كثيرة فماذا أفعل؟.. الإفتاء تنصح بقراءة هذه السورة

دعاء واحد أغلى من كنوز الأرض.. داوم عليه وسترى العجب في حياتك

هل يجوز عدم سماع خطبة الجمعة ؟

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه اتفق جمهور الفقهاء على أن سماع الخطبتين –الأولى والثانية للجمعة- واجب، وذلك لأنهما قامتا مقام الركعتين فى الظهر، وبناء على ذلك يكون الرد على هل يجوز عدم سماع خطبة الجمعة أو بمعنى آخر ما حكم ترك خطبة الجمعة بأن الصلاة تكون ناقصة لو لم يستمع المُصلي لخطبتي الجمعة، أما الأحناف فقالوا الاستماع للخطبة الثانية يكمل الصلاة.

هل الصداع والتثاؤب الكثير من أعراض العين والحسد ؟

مش بعرف أدعي..ردد كلمات بسيطة علمها النبي للسيدة عائشة فيها كل الخير

دعاء سداد الديون.. لو كان عليك مثل جبل أحد دين سده الله عنك

3 كلمات تغفر ذنبك وتسد دينك وتوسع رزقك.. ردده طوال اليوم

هل يجوز عدم سماع خطبة الجمعة أو بمعنى آخر ما حكم ترك خطبة الجمعة ، ففي سياقها نبه «وسام» أنه لابد من احترام شرع الله سبحانه وتعالى والمحافظة على ما كان يحافظ عليه الصالحون، مشيرًا إلى أن الشرع الحنيف جعل خطبة الجمعة من أجل الاستماع والإنصات جيدا لها للاستفادة من الهدي النبوي والحديث والقرآن الكريم، كما أن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن سماع الخطبتين واجبة لانهما قامتا مقام الركعتين فى الظهر، وهنا تكون الصلاة ناقصة لو لم يسمعهما، أما الأحناف فقالوا إن الاستماع للخطبة الثانية يكمل الصلاة.

هل يأثم من ترك تحية المسجد هل يجوز عدم سماع خطبة الجمعة هل حضور خطبة الجمعة واجب على المصلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز يتوج بأول بطولة في تاريخه | تفاصيل

كنز دفين داخل الأراضي المصرية.. وتوجيه رئاسي عاجل بشأنه

مفاجآت | مهيب : خبر مهم في اجتماع مجلس الزمالك بعد قليل

صدمة مدوية.. كولر يرفض عودة نجم الأهلي

الخطيب يتلقى اتصالًا من رئيس نادٍ قطري لضم هذا اللاعب وأمام عاشور البديل

استعدوا لسهرة حمرا.. القبض على مطرب مهرجانات شهير وسيدة بفيلا بالشيخ زايد

مقابل 5 ملايين جنيه |إعلامي يعلن انضمام نجم الزمالك لـ بيراميدز

بشري سارة للزمالك.. بيراميدز يرفض تمديد عقد نجم الفريق

ترشيحاتنا

كشف مقتل طفل على يد زوج أمه بالجيزة .. تفاصيل

تعرف على كواليس ‏فوز طلاب جامعة العلمين بمسابقة الذكاء الاصطناعي بأمريكا |فيديو

مسئول أمريكي يتهم إيران بمواصلة تهريب الأسلحة لليمن

انتوا عايزين مننا إيه .. مرتضى منصور يكشف حقيقة منعه من السفر

أحمد مرتضى : لن أخون رئيس الزمالك

مرتضى منصور يعلن الرحيل عن الزمالك ومعه نجليه أحمد وأمير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمليون جنيه .. مجوهرات نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا

لو حاسس بدوخة .. اعرف التصرف السليم للتخلص منها

من الزمالك والأهلي وريال مدريد| خطة موسيماني لخطف خماسي النجوم لأهلي جدة

بعد ضبطها في شبرا الخيمة.. ماذا يحدث للجسم بعد تناول لحوم الحمير ؟

فيديو

خائفة.. عائشة بن أحمد تكشف سر إضرابها عن الزواج/ فيديو جراف

أكثر من 2000 مولود.. اسم محمد يتصدر المرتبة الأولى في ألمانيا

صدمة الترجي قبل مواجهة الأهلي | فيديو

كفن بدل الفستان .. تفاصيل مأساة عروس المنوفية "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ