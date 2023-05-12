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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إكرامي يكشف حقيقة اعتذار رمضان صبحي لإدارة الأهلي وموقفه النهائي من العودة

صدى البلد

أكد إكرامي الشحات حارس منتخب مصر السابق، أن رمضان صبحي نجم بيراميدز وزوج ابنته، لم يقدم أي اعتذار لفريقه السابق الأهلي.

 

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وقال الشحات فى تصريحات تلفزيونية "ما ينشر حول اعتذار رمضان صبحي للأهلي من خلال منشور عبر فيس بوك، غير صحيح على الإطلاق، فاللاعب لا يتفاعل مع مواقع التواصل".

 

وأضاف "رمضان صبحي سعيد في بيراميدز، ويشعر بالراحة مع الفريق، ولا أنباء حول عودته للأهلي من جديد".

وتابع "هناك لاعبون تركوا الأهلي وهربوا ثم عادوا إليه مرة أخرى، وبشكل شخصي أتمنى عودة رمضان صبحي للأهلي، ولكن اللاعب حر في قراره".

ونوه "حزين لما يحدث مع رمضان صبحي من فئة قليلة من جماهير الأهلي التي تسبه باستمرار، ولا أريد تأكيد أنها قلة مأجورة ولكنها تتربص باللاعب في أي مباراة يخوضها ضد الأهلي".

ورحل رمضان صبحي عن صفوف الأهلي بعد نهاية إعارته في صيف 2020 قادما من هيديرسفيلد تاون الإنجليزي، وانضم بعدها إلى بيراميدز.

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