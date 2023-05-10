بسبب العزومة.. تصعيد جديد من الزمالك ضد كهربا في الفيفا

قرر نادي الزمالك ، التصعيد ضد محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلي ، في ظل عدم أبداء اللاعب أي نية لسداد الغرامة الموقعة عليه.

وأمهل الاتحاد الدولي فيفا كهربا مدة 60 يوما، من أجل دفع الغرامة الخاصة بنادي الزمالك بشكل رسمي، والبالغة مليوني و400 ألف دولار، مع توقيع غرامة جديدة على اللاعب بقيمة 30 ألف فرنك لعدم التزامه بالسداد.

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا حيثيات عقوبة محمود عبد المنعم كهربا، بعدما انتهت مهلة سداد غرامة نادي الزمالك يوم 12 أبريل الماضي، دون أن يسدد اللاعب الغرامة الموقعة عليه.

عزومة كهربا تثير غضب في الزمالك

وتواصلت إدارة الزمالك ، خلال الساعات القليلة الماضية مع المحامي الإيطالي سيلفاتوري، لمعرفة آخر التطورات وخاصة أن اللاعب لم يسدد المبلغ حتى الآن، وطالبوه بتصعيد القضية من جديد في ظل عدم إبداء اللاعب أي نية للسداد.

واستقرت إدارة الزمالك ، على إرفاق التصريحات التي أدلى بها اللاعب مؤخرا خلال استضافته في أحد البرامج، والتي قال فيها نصا ردا على دفعه لغرامة الزمالك، مازحا: (استنى كده أشوف معايا في جيبي فلوس ولا لأ، معييش غير 2 جنيه والله، و5 جنيه هفطر بيهم الصبح فول وطعمية).

وكان كهربا نظم عزومة خاصة بلاعبي الفريق الأهلي يوم الإثنين الماضي ، احتفالًا بالفوز بلقب كأس السوبر بهدفين دون رد المباراة التي أقيمت الجمعة الماضي بالإمارات، ونشر صور تلك الاحتفالية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأثارت العزومة والاحتفالات الخاصة بكهربا حفيظة مسؤولي الزمالك خاصة وان العزومة تدل علي أن اللاعب يمتلك أموالا ويرفض سداد غرامة الزمالك.

يذكر أن أشرف عبدالعزيز، محامي محمود عبد المنعم كهربا، أكد مؤخرا أنهم استلموا حيثيات قرار اللجنة التأديبية بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بشأن كهربا ولازال لديهم وقت حتى آخر مايو، مشيرًا إلى أن اللاعب لديه حق الاستئناف عن طريق المحامي الدولي من تاريخ تلقي الحيثيات، وحال تقديم استئناف سيوقف تنفيذ الحكم الصادر مؤخرًا من الفيفا.

وأضاف أن اللاعب سيكون له نصف الغرامة عند أفيش البرتغالي في حال سددها كاملة، وأنه يتابع مع الجانب البرتغالي، ولم يتوصلوا لأي شيء يمكن الإعلان عنه لكن المفاوضات مستمرة معهم، وقد يصلوا لحل قريبا معهم، ويحاولوا الضغط عليهم لدفع نصف الغرامة من أجل إنهاء الأزمة.