قميص أزارو ويد أينرمو.. مشاهد لا تنسى من صراع حافل بين الأهلي والترجي

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية مساء اليوم الجمعة لمتابعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وستقام مباراة الأهلي والترجي التونسي علي ملعب "حمادي العقربي" برادس " في تمام الساعه العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وصعد النادي الاهلى إلى الدور نصف النهائي عقب الفوز أمام الرجاء المغربي بهدفين نظيفين علي ملعب استاد القاهرة الدولي والتعادل السلبي في المغرب .

ويملك الأهلي والترجي سجل حافل بالمواجهات حيث التقي الفريقان فى 20 مباراة في دوري أبطال إفريقيا، بجانب مواجهتين في الكونفيدرالية الإفريقية، فاز الأحمر في 10 مناسبات، بينما انتصر الترجي 4 مرات وانتهت 8 لقاءات أخرى بالتعادل وسجل الأهلي في هذه المواجهات 26 هدفا، بينما هز الترجي الشباك الحمراء 15 مرة.

وحفرت هذه المواجهات العديدة بالكثير من الاثارة والندية بين الفريقين الا انه هناك بعض المشاهد التي لن تمحي من الذاكرة نرصدها لكم في السطور التالية:

يد إينرامو

تعد يد إينرمو هي اليد الأشهر في تاريخ كرة القدم الافريقية حيث ساهمت في فوز الترجي التونسي برادس بعدما كان الأهلي متفوقا علي أبناء سويقة في القاهرة بهدفين مقابل هدف.

يد إينرمو

وأظهرت الإعادة التلفزيونية، لهدف الترجي أن مهاجم الفريق التونسي وضع الكرة بيده في الشباك، وهو ما أثار جدلا واسعا بعدها لسنوات طويلة وكان أنصار الترجي قد اعترضوا على هدف فوز الأهلي في الذهاب والذي أحرزه محمد فضل، بعدما ارتطمت الكرة بيده لترتد إلى الشباك.

قميص أزارو

وعلي غرار يد إينرمو فان قميص المغربي وليد أزاروا هو القميص الأشهر بدوره في أفريقيا خاصة وانه جاء في نهائي درامي حصد منه الفريق التونسي اللقب عام 2018 في نهائي درامي، بعدما فاز (3-0) في تونس وحصد اللقب.

قميص أزارو

وعوض الترجي خسارته ذهابا في القاهرة بنتيجة (3-1)، في مباراة شهدت جدلا تحكيما كبيرا ولقطة فجرت جدلا كبيرا كان بطلها المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي آنذاك، والذي تعمد قطع قميصه لإقناع الحكم بالحصول على ركلة جزاء.

حكام مباراتى الأهلى والترجى التونسى

يدير الكينى بيتر كاماكو مباراة الأهلى الترجى فى ذهاب نصف النهائى الأفريقى على ملعب رادس، ويعاونه سورو فاتسواني من ليسوتو وجيلبرت شيرويوت من كينيا، بجانب الصومالي عمر عبد القادر حكما رابعا، ويتواجد على تقنية الفيديو الجزائري مصطفى غربال، ويعاونه مواطنه مقرن جوراري.

بينما يدير الموريتاني بيدا دحاني مباراة العودة في القاهرة يوم 19 مايو، ويعاونه مواطنه حمدين ديبا والأنجولي جيرسون إيميليانو دوس سانتوس، والغاني دانييل لاريا حكما للفار ويساعده المغربي سمير جزاز.