عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اعتماد 16 بلدا خطة عمل البحر المتوسط لمنع التلوث

صدى البلد

في عام 1975، اعتمد 16 بلداً متوسطياً إلى جانب الجماعة الأوربية خطة عمل البحر الأبيض المتوسط من التلوث وكانت هذه الخطة هي الأولى التي تم  اعتمادها كبرنامج للبحار الإقليمية تحت مظلة برنامج الأمم المتحدة للبيئة وكان تاريخ توقيع الاتفاقية 1976-02-16 وتاريخ التصديق 1978-08-24 وبدات في حيز النفاذ في 2004-07-09


اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث

وفي عام 1976 أقرت الأطراف المذكورة اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث (اتفاقية برشلونة) وتستكمل البروتوكولات المعنية بجوانب محددة منها صون بيئة البحر المتوسط الإطار القانوني للخطة وهذه البروتوكولات هي: 

1. البروتوكول المتعلق بالتعاون فى منع التلوث من السفن ومكافحة تلوث البحر المتوسط فى حالات الطوارئ (بروتوكول المنع والطوارئ).

 

2. بروتوكول بشأن حماية البحر المتوسط من التلوث الناجم عن نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود (بروتوكول النفايات الخطرة).

 

3. بروتوكول لحماية البحر المتوسط من التلوث الناجم عن استكشاف واستغلال الرصيف القارى وقاع البحر وتربته التحتية (البروتوكول البحرى).

 

4. بروتوكول حماية البحر المتوسط من التلوث من مصادر وانشطة برية (بروتوكول المصادر البرية).

 

5. بروتوكول المناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي فى البحر المتوسط.

6. بروتوكول بشأن حماية البحر المتوسط من التلوث الناشئ عن تصريف النفايات من السفن والطائرات (بروتوكول الإلقاء).

7. بروتوكول بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط وتتمثل الأهداف الرئيسية للاتفاقية بما يلي: • تقدير التلوث البحري ومكافحته.

 

8. ضمان الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية البحرية والساحلية؛

 

9. إدماج عنصر البيئة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية• حماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية عبر منع التلوث، والحد منه، واستئصاله قدرالمستطاع، سواء أكان ناجماً عن مصادر برية أم بحرية.


 

10.حماية التراث الطبيعي والثقافي تعزيز التضامن بين الدول الساحلية المتوسطية.

11. المساهمة في النهوض بالأوضاع الحياتية.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز يتوج بأول بطولة في تاريخه | تفاصيل

كنز دفين داخل الأراضي المصرية.. وتوجيه رئاسي عاجل بشأنه

حريق هائل في أحد أشهر أسواق مدينة جدة بالسعودية |فيديو

330 جنيها دفعة واحدة|هزة قوية تضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 مفاجأة

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي والترجي التونسي في دوري أبطال افريقيا

أخبار الرياضة.. بيراميدز يتوج بأول بطولة بتاريخه..مرتضى منصور يعلن تسليم الزمالك لوزارة الرياضة

إكرامي يكشف حقيقة اعتذار رمضان صبحي لإدارة الأهلي وموقفه النهائي من العودة

مرتضى منصور يعلن الرحيل عن الزمالك ومعه نجليه أحمد وأمير

ترشيحاتنا

الهجرة: مؤتمر الجاليات بالخارج نقطة تلاقي ذات صدى واسع بين المصريين ودولتهم

بعد نفي موسكو انتصارات كييف.. تصريح أوكراني جديد يؤكد التقدم في باخموت

قبل اجتماع المركزي.. أعلى 5 شهادات بعائد مرتفع في مصر

شروط تعديل بيانات ترخيص المشروعات المتوسطة وفقا للقانون

نتنياهو يعقد جلسة مشاورات لتقييم الوضع مع كبار قادة الأجهزة الأمنية

تحذير عاجل| الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور حفل زفاف الدحيح تشعل السوشيال ميديا

توقف عنها فورا.. 10عادات يومية تضر بصحة الكلى

طريقة عمل طعمية الحمص في البيت| بأسهل الخطوات

نادين نجيم تثير الجدل على السوشيال ميديا بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

ثقب أسود.. العلماء يكتشفون السر وراء الظاهرة العنيفة في الكون

يغني لأمه.. فيديو يثير جدل رواد السوشيال ميديا لعريس يوم زفافه.. شاهد

خائفة.. عائشة بن أحمد تكشف سر إضرابها عن الزواج/ فيديو جراف

أكثر من 2000 مولود.. اسم محمد يتصدر المرتبة الأولى في ألمانيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ