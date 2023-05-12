اعتماد 16 بلدا خطة عمل البحر المتوسط لمنع التلوث

في عام 1975، اعتمد 16 بلداً متوسطياً إلى جانب الجماعة الأوربية خطة عمل البحر الأبيض المتوسط من التلوث وكانت هذه الخطة هي الأولى التي تم اعتمادها كبرنامج للبحار الإقليمية تحت مظلة برنامج الأمم المتحدة للبيئة وكان تاريخ توقيع الاتفاقية 1976-02-16 وتاريخ التصديق 1978-08-24 وبدات في حيز النفاذ في 2004-07-09



اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث

وفي عام 1976 أقرت الأطراف المذكورة اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث (اتفاقية برشلونة) وتستكمل البروتوكولات المعنية بجوانب محددة منها صون بيئة البحر المتوسط الإطار القانوني للخطة وهذه البروتوكولات هي:

1. البروتوكول المتعلق بالتعاون فى منع التلوث من السفن ومكافحة تلوث البحر المتوسط فى حالات الطوارئ (بروتوكول المنع والطوارئ).

2. بروتوكول بشأن حماية البحر المتوسط من التلوث الناجم عن نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود (بروتوكول النفايات الخطرة).

3. بروتوكول لحماية البحر المتوسط من التلوث الناجم عن استكشاف واستغلال الرصيف القارى وقاع البحر وتربته التحتية (البروتوكول البحرى).

4. بروتوكول حماية البحر المتوسط من التلوث من مصادر وانشطة برية (بروتوكول المصادر البرية).

5. بروتوكول المناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي فى البحر المتوسط.

6. بروتوكول بشأن حماية البحر المتوسط من التلوث الناشئ عن تصريف النفايات من السفن والطائرات (بروتوكول الإلقاء).

7. بروتوكول بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط وتتمثل الأهداف الرئيسية للاتفاقية بما يلي: • تقدير التلوث البحري ومكافحته.

8. ضمان الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية البحرية والساحلية؛

9. إدماج عنصر البيئة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية• حماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية عبر منع التلوث، والحد منه، واستئصاله قدرالمستطاع، سواء أكان ناجماً عن مصادر برية أم بحرية.





10.حماية التراث الطبيعي والثقافي تعزيز التضامن بين الدول الساحلية المتوسطية.

11. المساهمة في النهوض بالأوضاع الحياتية.

